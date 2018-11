Jojob Navette, condividere il tragitto casa-lavoro

Candido Romano,

Per incentivare la mobilità sostenibile Jojob lancia la funzione Jojob Navette. L’obiettivo è quello di spingere ad utilizzare le navette messe a disposizione dalle aziende per compiere il tragitto casa-lavoro. In questo modo l’auto privata resterebbe parcheggiata nel garage e per ogni viaggio percorso in navetta è previsto un risparmio in termini di CO2 pari a 130 gr/Km. In Italia la prima azienda ad attivare il servizio è BVLGARI con oltre 2mila viaggi effettuati utilizzando le navette e più di 6 tonnellate di CO2 risparmiata.

La mobilità sostenibile condivisa

Ogni giorno in moltissimi compiono il tragitto casa-lavoro e finalmente la mobilità inizia a diventare più condivisa e sostenibile. Dopo il carpooling, arriva la possibilità di viaggiare con le navette delle aziende. A lanciare questo progetto è stato Jojob, il player italiano di carpooling aziendale che ha così dato vita a Jojob Navette. Si tratta di una funzione che integra il servizio di Jojob con lo scopo di supportare le aziende nell’incentivare l’uso di trasporti condivisi tra i propri dipendenti. In Italia l’applicazione per smartphone consente anche di certificare i tragitti casa-lavoro percorsi in carpooling, a piedi, in bici e in navetta.

Che cos’è Jojob

Si tratta di una piattaforma web e di un’applicazione mobile a cui ogni utente può registrarsi per vedere su una mappa da quale luogo partono i propri colleghi e i dipendenti di aziende limitrofe. In questo modo possono entrare in contatto tra loro per iniziare il viaggio insieme.

Grazie a questa applicazione ogni passeggero certificherà il tragitto effettuato per ottenere punti trasformabili in sconti da utilizzare in locali, ristoranti, bar e palestre convenzionate. Inoltre è possibile certificare anche i viaggi a piedi, in bici o con le navette aziendali.

Come funziona Jojob Navette

Per utilizzare Jojob Navette è necessario registrandosi attraverso l’app su smartphone o il portale web di Jojob. Grazie a questa app Jojob Navette i dipendenti possono consultare quali sono i viaggi programmati delle navette aziendali per compiere il tragitto casa-lavoro e di conseguenza possono prenotare il proprio posto. Dopo essere saliti a bordo, bisogna “obliterare” la loro prenotazione virtuale grazie al QR code presente sulla navetta e fornito da Jojob per certificarne l’utilizzo.

In questo modo le aziende potranno gestire al meglio l’utilizzo delle navette aziendali. Il sistema è aggiornato in tempo reale e quindi le navette non si riempiono grazie alle prenotazioni per ogni singola tratta. Per incentivare l’utilizzo delle navette, per tutti i dipendenti che certificheranno i viaggi casa-lavoro in qualsiasi modo piuttosto che con l’auto privata sono previsti dei punti. In pratica matureranno le cosiddette “Foglie Oro” di Jojob che consentiranno di accedere a molte promozioni.

Gerard Albertengo, CEO e founder di Jojob, ha dichiarato:

“Jojob è nato come servizio digitale per il carpooling aziendale ma con il tempo si è andato ad integrare con la certificazione dei viaggi a piedi, in bici o in navette, per rispondere in maniera sempre più completa alle richieste delle aziende e dei dipendenti stessi. In un’ottica di smart working e welfare aziendale le aziende ora possono rendere ai propri dipendenti la scelta di un’alternativa sostenibile per compiere il tragitto casa-lavoro più semplice, divertente e conveniente”.