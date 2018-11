Natale Amazon, spedizione standard gratuita

Filippo Vendrame,

Il Natale si avvinca e lo shopping natalizio sta entrando nel vivo. Amazon vuole agevolare tutti i suoi clienti in questa particolare parte dell’anno offrendo loro un modo di risparmiare. Da oggi 29 novembre e sino al prossimo 5 di dicembre, tutti i clienti che acquistano su Amazon.it possono usufruire della spedizione standard gratuita in Italia sugli ordini spediti da Amazon quando selezionano l’opzione di consegna standard al momento del check-out, e utilizzano il codice promozionale RICEVIGRATIS.

Questa ghiotta promozione si applica quindi a milioni di prodotti senza un obbligo minimo di spesa. Le persone, dunque, potranno affrontare questa prima parte dello shopping natalizio in maniera più serena, risparmiando su ogni tipologia d’acquisto. Amazon vuole anche facilitare i resi delle merci. Se qualche regalo di Natale non dovesse piacere, grazie all’estensione del periodo di reso in occasione del Natale, i clienti possono restituire gli articoli spediti da Amazon.it tra il primo novembre 2018 e il 31 dicembre 2018 fino al 31 gennaio 2019 incluso, a condizione che la merce soddisfi le altre condizioni di reso.

Si ricorda che terminata la promozione, la consegna gratuita di Amazon è disponibile 365 giorni all’anno su milioni di articoli semplicemente raggiungendo almeno 25 euro per ordini che comprendono esclusivamente i libri o 29 euro di spesa con altri articoli idonei per la consegna in Italia. Oppure, è possibile scegliere tra milioni di articoli disponibili con consegna gratuita da venditori di terze parti. Con la consegna gratuita, l’ordine sarà in genere consegnato 4-5 giorni lavorativi dopo che tutti gli articoli saranno disponibili per la spedizione.

Per il periodo dello shopping natalizio, Amazon torna a sottolineare i vantaggi di cui possono godere i clienti iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime. I clienti Amazon Prime in Italia possono già usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e di spedizioni in 2 o 3 giorni su molti altri milioni. Grazie a Prime Now, i clienti Prime di Roma e Milano e hinterland possono acquistare decine di migliaia di prodotti e riceverli con consegne entro un’ora o all’interno di finestre di 2 ore. I clienti Amazon Prime di Milano e Roma possono inoltre usufruire della Consegna Oggi, senza costi aggiuntivi, su oltre 1 milione di prodotti.