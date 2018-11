Nokia 8.1, design e specifiche dello smartphone

Luca Colantuoni,

HMD Global dovrebbe annunciare un nuovo smartphone la prossima settimana. Un evento è stato organizzato per il 5 dicembre a Dubai, ma al momento non ci sono conferme sul nome dello smartphone. Potrebbe trattarsi del Nokia 8.1, versione internazionale del Nokia X7 disponibile in Cina da metà ottobre. Il sito Nokiapoweruser ha pubblicato alcune immagini promozionali che svelano il design e le principali specifiche.

Sul materiale usato a scopo di marketing viene indicato il nome in codice Phoenix, ma è evidente che il design è identico a quello del Nokia X7. Il produttore finlandese mostra l’orario sul lock screen in base al modello di smartphone, quindi non c’è dubbio che si tratti del Nokia 8.1. Nella parte superiore dello schermo da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel) si nota un ampio notch che ospita la capsula auricolare, i sensori e la fotocamera frontale da 20 megapixel. Il produttore ha utilizzato un PureDisplay con supporto HDR10, come per il Nokia 7.1.

La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 710, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 e 13 megapixel, obiettivi con ottica Zeiss (apertura f/1.8 e f/2.2), stabilizzazione ottica delle immagini e flash dual LED. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 6. Sono inoltre presenti jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e OZO Audio. La batteria da 3.500 mAh supporta la ricarica rapida (18 Watt). Il sistema operativo è ovviamente Android 9 Pie in versione stock. Il Nokia 8.1 è infatti uno smartphone Android One.

Entro fine anno dovrebbe arrivare in Italia una versione del Nokia 7.1 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Oggi è possibile acquistare solo il modello con 3 GB di RAM e 32 GB di storage. Per questo dispositivo è stato avviata la distribuzione di Android 9 Pie. Il nuovo sistema operativo è già presente su altri tre modelli (Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus e Nokia 6.1) e arriverà presto su Nokia 8 e Nokia 8 Sirocco.