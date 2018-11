Nubia Red Magic Mars, potente gaming phone

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il successore del Red Magic. Il nuovo Nubia Red Magic Mars è un potente gaming phone che offre un’esperienza d’uso simile a quella della console portatili, grazie alla presenza dei trigger, come sul ROG Phone di ASUS.

Design e materiali sono rimasti invariati rispetto al primo modello. Il Red Magic Mars possiede dunque un telaio unibody in alluminio e una striscia verticale a LED sul retro che visualizza effetti di luce durante il gioco. Il produttore ha invece migliorato il sistema di raffreddamento. Oltre alle griglie di aerazione posteriori ci sono all’interno due heat pipe e una camera di vapore. La combinazione aria-liquido permette di ridurre la temperatura fino a 13° C, mantenendo la frequenza massima del processore per una durata maggiore.

Quando l’utente impugna lo smartphone in orizzontale può utilizzare due pulsanti touch, denominati Mars Trigger. Altre caratteristiche gaming sono il sistema 4D Shock (feedback aptico) e gli altoparlanti stereo con supporto audio DTS 7.1. Lo schermo ha una diagonale di 6 pollici e una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 845, 6/8/10 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage.

La fotocamera posteriore ha un sensore di 16 megapixel, mentre quella frontale è da 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali. La batteria ha una capacità di 3.800 mAh. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Redmagic.

Il Red Magic Mars sarà disponibile in Cina dal 7 dicembre. Tre i colori al lancio: Black, Flame Red e Camouflage. I prezzi sono 2.699 yuan (6GB+64GB), 3.199 yuan (8GB+128GB) e 3.999 yuan (10GB+256GB), corrispondenti a circa 342, 405 e 506 euro, tasse escluse.