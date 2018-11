PayPal e Aruba per la fattura elettronica

Filippo Vendrame,

PayPal ha stretto un accordo con Aruba per permettere alle piccole e medie imprese e alle partite IVA italiane una fatturazione elettronica semplice, completa e a norma di legge. La fatturazione elettronica obbligatoria tra privati è, quindi, una rivoluzione digitale ormai imminente per un settore come quello del B2B online che, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, in Italia vale circa 335 miliardi di euro con oltre 1.5 miliardi di fatture emesse ogni anno da aziende operanti sul nostro territorio.

Il nuovo obbligo sarà in vigore, per tutti, dal primo gennaio 2019 e produrrà una serie di importanti vantaggi. Dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti che generano una riduzione e ottimizzazione dei costi, alla riduzione del rischio di falsificazioni e duplicazioni, fino alla diminuzione degli errori nei pagamenti e dei tempi medi di pagamento, questo nuovo strumento consentirà, infatti, un notevole miglioramento dei flussi operativi delle imprese, ottimizzando il rapporto non solo tra azienda e cliente, ma anche tra azienda e fornitore. In questo scenario, Aruba si è attivata per proporre un servizio di fatturazione elettronica che offre ai clienti l’opportunità di gestire a livello digitale il processo di generazione, trasmissione e conservazione di tutti quei documenti necessari alla gestione fiscale di un’attività commerciale.

Trattasi di un’applicazione pensata per automatizzare i flussi del lavoro amministrativo delle aziende e che, grazie alla partnership con PayPal, consentirà di ottimizzare anche i processi di incasso delle fatture grazie al nuovo metodo di pagamento.

Grazie a questo accordo, infatti, in Italia la piattaforma per i pagamenti digitali di PayPal sarà integrata all’interno del software Fatturazione Elettronica di Aruba per permettere alle aziende di incassare o pagare le fatture elettroniche direttamente dal proprio account PayPal con soli pochi click. Inoltre, Aruba offrirà il suo strumento per la fatturazione digitale con uno sconto del 20% per tutti gli utenti PayPal fino al 31 maggio 2019, in modo da supportare le piccole e medie imprese e le partite IVA italiane nella loro trasformazione digitale, che ormai non è più solo un segnale d’innovazione, ma è una vera e propria esigenza nell’economia globale.