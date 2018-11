PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di dicembre

Marco Locatelli,

Puntuale come un orologio svizzero – o dovremmo dire giapponese – Sony ha appena rivelato quelli che saranno i titoli gratuiti di dicembre dedicati agli abbonati al servizio online a pagamento PlayStation Plus.

I giochi gratuiti per PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation Vita saranno disponibili a partire dal 4 dicembre. Per la console ammiraglia, Sony ha deciso di rendere gratuito agli abbonati al suo servizio online il racing game Onrush, il survival horror SOMA, e lo shooter spaziale Steredenn, mentre per la “vecchia” PS3 i giocatori potranno scaricare senza spendere un euro Steins;Gate, sulla portatile PSVita ci saranno invece Iconoclasts (anche PS4) e Papers, Please.

Onrush è un racing game decisamente originale, una sorta di “picchiaduro in auto” dove distruggere le auto avversarie è più importate rispetto al tagliare il traguardo per primi. E non è un caso se in certi momenti si nota una certa somiglianza con l’arioso level design di MotorStorm di Evolution Studios: nel 2016 alcuni degli autori di MotorStorm sono passati a Codemasters dopo la chiusura di Evolution.

SOMA è il successore (spirituale) di Amnesia: The Dark Descent, trattasi infatti di uno sci-fi horror dove il giocatore è in costante fuga e in cui l’alta tensione la fa decisamente da padrone. Il giocatore veste i panni di Simon, un ragazzo che a causa di un trauma cranico si trova all’interno di un edificio fatiscente e spaventoso. Obiettivo: uscire e tornare a casa.

Ricordiamo che tutti i titoli gratuiti del mese di novembre saranno disponibili fino al 4 di dicembre e sono: Yakuza Kiwami e Bulletstorm: Full Clip Edition per PS4; Jackbox Party Pack 2 e ARkedo Series per PS3; Burly Men At Sea e Roundabout per PSVita e PS4.