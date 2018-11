Superman di Rocksteady annunciato ai Game Awards?

Matteo Tontini,

In occasione dei Game Awards 2018, nuova edizione di quelli che si potrebbero definire gli Oscar dei videogiochi, saranno presentati per la prima volta dieci progetti inediti. È chiaro che ci sia parecchio hype al riguardo, specie se uno di questi potrebbe essere il nuovo gioco degli autori di Fallout: New Vegas (il team Obsidian Entertainment) e un altro uno sparatutto dedicato ad Alien. Pare, inoltre, che tra la sfilza dei progetti presentati a dicembre possa annoverarsi anche un videogame su Superman: secondo alcune recenti voci di corridoio sarebbe infatti in cantiere presso Rocksteady Studios, sviluppatore che ha dato vita alla celebre saga Batman: Arkham.

Dopo aver messo un punto alle avventure del Cavaliere Oscuro, il team di sviluppo londinese potrebbe non aver abbandonato il filone dei supereroi. D’altronde sull’Uomo d’Acciaio non ci sono mai stati videogiochi degni di nota: l’ultimo a fare capolino è stato il fallimentare titolo del 2005 di EA, ispirato al film Superman Returns. Ci vorrebbe dunque un gioco che renda giustizia al famoso personaggio dei fumetti creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel lontano 1933.

Stando alle recenti indiscrezioni, l’eventuale gioco di Rocksteady potrebbe essere intitolato Superman: World’s Finest e, proprio come i capitoli della serie Batman: Arkham, includere un vasto open-world in cui gli utenti sarebbero liberi di girovagare senza essere vincolati alla storyline principale. L’ambientazione dovrebbe includere diverse location, tra cui si parla di Metropolis e Gotham City, e nel titolo ci sarebbe la possibilità di controllare non solo Clark Kent ma anche Batman e Robin. Ad alimentare le voci sul possibile annuncio del gioco di Superman è stato un sito specializzato nei requisiti hardware per PC, che nelle scorse ore ha messo nella lista dei giochi in uscita proprio il chiacchierato titolo di Rocksteady.