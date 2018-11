Auto elettriche, l’app per la ricarica ovunque

Candido Romano,

Bosch e il sito web tedesco clever-tanken.de si uniscono per rendere più semplice la ricarica dei veicoli elettrici. Con l’app Clever Laden infatti gli automobilisti possono individuare ben 11.500 stazioni di carica presenti sul territorio tedesco.

Come nasce Clever Laden

Non è sempre facile riuscire a trovare una stazione per ricaricare le auto elettriche con semplicità. Spesso infatti gli automobilisti devono riuscire a interpretare le combinazioni di operatore, connettore, tariffa e metodi di pagamento. Per questo motivo Bosch e il sito web tedesco clever-tanken.de hanno cercato di offrire una soluzione a tutti gli automobilisti che non sanno dove caricare la propria auto elettrica.

Da questa collaborazione è nata Clever Laden (“carica intelligente”), l’app che offre informazioni sui prezzi di benzina, diesel e GPL, ma anche su dove si trovano le stazioni di carica in Germania. Le stazioni di carica vengono elencate in base alla loro disponibilità, alla capacità di carica e al connettore richiesto. L’app uniforma anche il sistema di pagamento e di accesso.

Perché non si acquistano le auto elettriche

Il mercato delle auto elettriche ha difficoltà a decollare sia per il prezzo alto che per i tempi di ammortamento, ma anche per tutti i problemi legati alla disponibilità delle stazioni di carica. A luglio 2018 in Germania erano presenti 13.500 stazioni di carica accessibili e dotate di funzionalità internet.

L’app Clever Laden può coprire circa l’85% di esse. Markus Heyn, membro del Board of Management di Robert Bosch GmbH, ha sottolineato: “Chi guida un veicolo elettrico teme di rimanere bloccato nel nulla senza avere accesso ad una stazione di carica. Con Clever Laden non sarà più così. In futuro l’App mostrerà agli automobilisti il punto esatto in cui poter ricaricare la batteria del veicolo”. L’app individuerà le stazioni libere, offrirà le specifiche tecniche sul connettore, la capacità di carica disponibile ed il prezzo totale dell’elettricità. L’automobilista deve solo scaricare l’app sul proprio smartphone e selezionare il sistema di propulsione “elettrico” per visualizzare tutte le stazioni di carica presenti nelle vicinanze.

Come pagare con Clever Laden

L’app Clever Laden consente agli automobilisti anche di pagare la carica in qualsiasi stazione grazie ad una serie di accordi che Bosch ha concluso con i vari operatori delle stazioni di carica. Per utilizzare l’App, gli automobilisti devono effettuare l’iscrizione fornendo anche i dati di un account PayPal o di una carta di credito. Inoltre l’app è sempre aggiornata e gli automobilisti possono sapere tutti i dettagli sulla disponibilità di una specifica stazione di carica. La tecnologia di base è fornita da Bosch IoT Suite, un pacchetto software per il cloud per sviluppare applicazioni sull’Internet of Things.