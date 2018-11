Windows 10 October 2018 Update, avanti piano

Filippo Vendrame,

La partenza di Windows 10 October 2018 Update, come noto, non è stata delle migliori. Il debutto dell’ultimo aggiornamento funzionale di Windows 10 è stato costellato, infatti, di tantissimi problemi. A certificare una partenza a rallentatore dell’ultima declinazione di Windows 10 anche AdDuplex che ha condiviso di dati della diffusione del sistema operativo di Microsoft.

Secondo il nuovo rapporto che mostra dati aggiornati al 27 novembre, la diffusione di Windows 10 October 2018 Update è ferma al 2,8%. Da evidenziare che l’ultimo aggiornamento funzionale di Windows 10 è tornato disponibile due settimane prima della pubblicazione di questo nuovo rapporto. In questo lasso di tempo, la crescita della diffusione di Windows 10 October 2018 Update è stata davvero minima. Rispetto al precedente report, il market share è salito solamente dello 0,3%. Trattasi di un preciso segnale di come Microsoft stia procedendo con grande cautela nella distribuzione di Windows 10 October 2018 Update per evitare ogni possibile problema.

Dati alla mano, la versione di Windows 10 più diffusa è Windows 10 April 2018 Update con il 89,5% di market share. Tutte le precedenti declinazioni di Windows 10 possono contare, invece, su quote di mercato davvero molto risicate. A questo punto sarà interessante scoprire i dati di dicembre di AdDuplex per capire se la diffusione di Windows 10 October 2018 Update ha fatto qualche passo in avanti oppure no.

Lo studio ha messo in luce anche il livello di diffusione dei prodotti Surface di Microsoft. Il Surface Pro 4 è il “re” di questa classifica. Dietro di lui il Surface Pro (2017) ed il Surface Pro 3. Molto bene anche il Surface Go che dopo una partenza cauta è salito alla quinta posizione di questa speciale classifica. Anche il Surface Pro 6 sta andando molto bene, dato che è in vendita da poco più di un mese.