Banda larga, la fibra c’è ma non gli operatori

Filippo Vendrame,

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto il punto sul Piano Nazionale Banda Ultralarga (BUL). Nel corso di due incontri, è emersa una situazione piuttosto paradossale e grave. I lavori di posa della fibra ottica nelle aree bianche, quelle a fallimento di mercato, procedono come da programma. Tuttavia, nonostante l’infrastruttura sia pronta, nessun operatore ha ancora deciso di avviare la commercializzazione dei servizi a banda ultralarga.

Più nello specifico, durante questi incontri effettuati dal MISE, è emerso che in 138 Comuni ad intervento diretto, l’infrastruttura BUL è stata completata, ma nessun operatore di TLC ha attivato la fornitura di servizi agli utenti. Al termine delle riunioni, il MISE ha espresso l’auspicio che gli operatori manifestino interesse a fornire i servizi agli utenti residenti nei 138 Comuni indicati, offrendo così ai cittadini e alle imprese il massimo livello di connettività possibile.

Quanto emerso è sicuramente molto grave. Il Piano Nazionale Banda Ultralarga (BUL) sta procedendo speditamente ma questo progetto riguarda solamente la realizzazione delle infrastrutture di rete ma non la commercializzazione delle offerte che è a discrezione degli operatori.

Non ci sono dettagli sul perché i provider non abbiano lanciato le loro offerte di connettività in queste zone ma è lecito pensare che dietro a questa scelta ci sino motivazioni economiche. Le aree bianche, infatti, per loro struttura, non garantiscono ritorni economici certi.

La speranza, a questo punto, è che questa situazione si sblocchi e che anche questi 138 comuni possano accedere a soluzioni di connettività a banda ultralarga.

Infine, il MISE ha condiviso anche alcuni dettagli per quanto riguarda il SINFI e il progetto Wifi.Italia.it. Il MISE ha affrontato l’aspetto relativo alla tempistica per l’avvio delle azioni di potenziamento sul territorio grazie ai fondi messi a disposizione dal Governo per la realizzazione di questi importanti progetti (5 milioni per il Sinfi e complessivi 53 milioni per Wi-Fi Italia).