Dragon Age, nuovo capitolo annunciato a dicembre?

Matteo Tontini,

Non si sente parlare della serie Dragon Age dal 2014, anno in cui è stato pubblicato quel capolavoro di Inquisition, ma sembrerebbe che le cose possano presto cambiare: Casey Hudson di BioWare dice che la società fornirà nuove informazioni sui suoi piani per il franchise nel mese di dicembre.

Sul blog della nota software house scrive infatti:

Se avete seguito questo blog, me o Mark Darrah su Twitter, saprete che stiamo lavorando a qualcosa di segreto riguardante Dragon Age. Dragon Age è un franchise incredibilmente importante per il nostro studio e siamo entusiasti di poterne portare avanti la sua eredità. Aspettatevi qualche novità a dicembre.

Nell’ultimo mese dell’anno, il più grande evento saranno i Game Awards. Accade anche che alcuni annunci relativi ai giochi possano tenersi durante la cerimonia in cui vengono premiati videogame e sviluppatori, quindi non sorprenderebbe assistere all’annuncio di un nuovo capitolo di Dragon Age (si vocifera anche di un Superman di Rocksteady). Per chi non lo sapesse, Inquisition (l’ultimo episodio della serie) si è aggiudicato il premio di Game of the Year ai Game Awards del 2014.

Dragon Age era uno dei due principali franchise che BioWare stava alternando durante l’ultima generazione di console, l’altro era Mass Effect. Quest’ultimo ha compiuto il salto generazionale con Mass Effect: Andromeda, ma Dragon Age non ha ancora avuto un gioco creato per PlayStation 4, Xbox One e hardware recenti.

La prossima major release di BioWare è Anthem, in arrivo a febbraio 2019, che verrà accompagnata da una demo. In precedenza, Hudson non aveva nascosto che un nuovo Dragon Age fosse in fase di sviluppo, dunque le probabilità che venga annunciato un capitolo della serie per piattaforme next-gen sono particolarmente alte.