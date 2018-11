Fastweb, 1 milione di Giga per i suoi clienti

Filippo Vendrame,

Fastweb ha deciso di mettere a disposizione ben 1 milione di Giga per i suoi clienti mobile e di mettere in palio con liveFAST un anno di abbonamento sul fisso. A partire da domani, primo dicembre, Fastweb offre 1 Milione di Giga a tutti i clienti con offerta ricaricabile Fastweb Mobile che hanno aderito alle offerte #nientecomeprima.

Questa interessante promozione che sarà disponibile senza costi di attivazione, offrirà il vantaggio di navigare gratuitamente e senza preoccuparsi di finire il traffico dati incluso della propria offerta, su rete 4G e 4G Plus, con la massima libertà. Trattasi di un’iniziativa con cui l’operatore virtuale Fastweb Mobile premia la fedeltà dei suoi clienti. Il milione di Giga messo a disposizione da Fastweb sarà utilizzabile in maniera condivisa da tutti i clienti, e fino ad un massimo di 200 Giga di traffico dati per ciascun cliente.

Il contatore del traffico dati visibile all’interno della sezione consumi di MyFastPage, la pagina dedicata per i clienti o tramite App MyFastweb, si bloccherà in automatico consentendo così a tutti i clienti di utilizzare il traffico dati extra offerto da Fastweb. All’esaurimento del Milione di Giga la promozione si disattiverà in automatico e i clienti torneranno ad utilizzare nuovamente i Giga previsti dal proprio piano tariffario. Anche i clienti in possesso di Sim antecedenti al lancio di #nientecomprima potranno comunque accedere alla promozione facendo un cambio piano gratuito verso le nuove offerte Fastweb Mobile.

Inoltre, sempre da domani primo dicembre e sino al successivo 31 dicembre, per i clienti con offerta fissa iscritti a liveFAST, Fastweb mette in palio ogni giorno uno sconto in Conto Fastweb pari al valore dell’abbonamento mensile di rete fissa, per 12 mesi. Per vincere, i clienti di rete fissa dovranno semplicemente giocare a dreamFAST, il concorso in modalità “instant win” che permette di usufruire di un numero crescente di tentativi giornalieri per vincere in funzione degli anni trascorsi insieme a Fastweb.

LiveFAST è il programma gratuito e completamente digitale che ogni mese premia la fedeltà dei clienti attraverso vantaggi esclusivi, che vanno dal benessere alla cultura, dai servizi digitali di streaming on demand alla musica passando per l’enogastronomia, proposte sempre in modo innovativo e divertente.