Instagram introduce Storie per amici più stretti

Candido Romano,

Instagram ha annunciato una nuova funzionalità disponibile per tutti gli utenti, chiamata “Amici più stretti”. Come recita la stessa dicitura, viene data da oggi la possibilità agli utenti di condividere le Storie solo con i contatti più stretti di una speciale lista all’interno del social network. In moltissimi ormai utilizzano le Storie su Instagram per esprimere sé stessi o condividere momenti della vita quotidiana. In questo modo viene fornita la possibilità di condividerli, ma non per tutti.

Instagram ha pensato a questa funzione per offrire la flessibilità di condividere i momenti più personali con un gruppo più piccolo a discrezione di chi pubblica la storia. Tutti i membri della propria lista sapranno di essere inclusi, ma ovviamente non potranno visualizzarla.

Come condividere le Storie Instagram con gli amici più stretti

Per aggiungere persone alla lista basterà compiere alcune azioni molto semplici, spiegate molto bene anche nel centro assistenza dello stesso social. Bisognerà innanzitutto andare sul profilo e poi cliccare su “Amici più stretti” nel menù a destra. Si potranno quindi cercare amici e aggiungerli alla lista. Se non lo si vede ancora è perché questa funzionalità è in fase di distribuzione, quindi arriverà gradualmente a tutti su Android e iOS.

In generale quindi solo l’utente può vedere la propria lista degli amici più stretti e nessuno può chiedere di essere aggiunto. Il motivo è chiaro: in questo modo l’utente può sentirsi libero di cambiare la lista ogni volta che vuole, aggiungendo o escludendo contatti. Quando poi si condivide una Storia si vedrà anche l’opzione “Amici più stretti”, contrassegnata da una stellina verde. Se si è stati aggiunti da un amico ad una lista, la sua Storia sarà contraddistinta da un adesivo e da un cerchio verde attorno la foto profilo nella sezione delle Storie.