Microsoft ridisegna le icone di Office

Microsoft ha deciso di ridisegnare completamente le icone di Office come parte di un piano più grande di modernizzare tutte le app della sua suite per la produttività. Trattasi della prima vota che la casa di Redmond mette mano alle icone di Office negli ultimi 5 anni. Il nuovo design è stato progettato per essere più semplice, moderno e per meglio adattarsi alle diverse piattaforme sui cui la suite è presente.

Office, infatti, è presente su Windows, Mac, iOS e Android e Microsoft ha creato un codice base comune per apportare rapidi aggiornamenti mensili a tutte le sue app. Queste icone sono state progettate anche per riflettere il modo in cui Office è cambiato di recente con l’introduzione di nuove funzionalità dedicate alla collaborazione, all’intelligenza artificiale ed a molto altro. Le nuove icone mettono in evidenza la lettera per ogni singola app di Office, ma riescono comunque a sembrare familiari. Una scelta fatta per rendere facilmente riconoscibile l’applicazione collegata.

Nonostante il netto cambio di design, le icone sembrano ancora immediatamente riconoscibili, il che è importante per i milioni di utenti che utilizzano ogni giorno Office. Le icone sono solo una parte del design della suite e Microsoft sta apportando alcune modifiche ad Office anche in altri settori. Il gigante del software sta semplificando l’interfaccia della suite e sta portando il Fluent Design da Windows 10 alle app di Office.

Per esempio, una delle più popolari app per dispositivi mobili di Microsoft, Outlook Mobile, sta per essere presto sottoposta ad un importante restyling grafico che sarà l’anticamera per l’introduzione anche di nuove funzionalità.

Queste nuove icone dovrebbero iniziare ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.