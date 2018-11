Natale 2018: 5 tablet da non perdere

Filippo Vendrame,

Manca meno di un mese al Natale e lo shopping natalizio è già in pieno svolgimento. I prodotti high tech saranno tra i regali più gettonati e tra questi sicuramente i tablet pc faranno la parte del leone. Quando si parla di questi prodotti si pensa subito agli iPad di Apple che oggi, senza ombra di dubbio, sono l’espressione massima di questa categoria. Prodotti estremamente sofisticati che in alcune declinazioni non solo sono adatti all’intrattenimento ma anche alla produttività.

5 tablet pc per Natale

L’ultimo iPad Pro di Apple, declinato nelle versioni da 11 e da 12,9 pollici, è il meglio a cui possono aspirare le persone. Estremamente performante, l’iPad Pro 2018 adotta il processore Apple A12X Bionic che è in grado di offrire prestazioni molto simili a quelle di un computer classico. Grazie a specifiche ottimizzazioni di iOS 12 per gli iPad, questo prodotto è un compagno eccellente non solo per giocare e vedere filmati ma anche per la produttività. L’editing delle foto e dei video è davvero un piacere grazie alla potenza del processore. Inoltre, sfruttando l’Apple Pencil e la tastiera cover, questo prodotto può diventare quasi un mini notebook.

Tanta tecnologia, però, ha un costo. L’Apple iPad Pro 2018 parte da 899 euro.

Se il budget è minore, sempre rimanendo in casa Apple è possibile puntare su due ulteriori modelli dell’iPad che promettono, comunque, un’esperienza d’uso sempre ai massimi livelli. Apple, del resto, non lascia mai nulla al caso. Il “vecchio” iPad Pro 10.5 può essere acquistato a partire da 739 euro, mentre l’Apple iPad con display da 9,7 pollici è acquistabile a partire da 359 euro. Proprio quest’ultimo modello è molto interessante perché offre un rapporto qualità/prezzo davvero elevato.

Passando in casa Android, sicuramente uno dei prodotti più interessanti è il Samsung Galaxy Tab S4. Trattasi di un tablet pc dalle prestazioni particolarmente elevate garantite dalla presenza del processore Snapdragon 835 abbinato 4 GB di RAM. Da evidenziare la modalità desktop una volta collegata la tastiera cover che permette di utilizzare il tablet pc come un piccolo notebook. Anche il Samsung Galaxy Tab S4 può disporre del pennino S-Pen che permette di interagire e di disegnare a schermo. Prezzi a partire da 729 euro ma in rete si trovano già ottimi sconti.

Infine, il Surface Go. Non è un vero tablet pc in senso stretto, piuttosto un mini notebook Windows 10 con schermo da 10 pollici che grazie all’interfaccia ottimizzata per il touch punta ad offrire qualche caratteristica tipica di un tablet pc. Staccando la tastiera cover, venduta a parte, questo dispositivo può essere utilizzato davvero quasi come un normale tablet. Il vantaggio è che grazie a Windows 10 può diventare un computer vero e proprio ed offrire un livello di produttività superiore a quella di un comune tablet. Prezzi a partire da 460 euro.