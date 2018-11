PlayStation 4, al via i saldi natalizi su PS Store

Marco Locatelli,

A pochi giorni dalla febbre da Black Friday PyStation Store, il negozio online della console Sony, strizza nuovamente l’occhio agli utenti PlayStation 4 con una serie di offerte natalizie davvero interessanti. Andiamo a scoprirle.

Da segnalare sicuramente il recentissimo sparatutto in prima persona Battlefield 5 di Electronic Arts che getterà il protagonista negli scenari della Seconda Guerra Mondiale, venduto a soli 44,99 euro anziché 69,99 euro.

A soli 9,99 euro anziché 49,99 euro disponibile la versione digital della BioShock: The Collection, che in un solo pacchetto offre tutti i contenuti per giocatore singolo di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, tutti i contenuti aggiuntivi, il Pacchetto Il meglio di Columbia e il Director’s Commentary: Imagining BioShock, con Ken Levine e Shawn Robertson. Alla stessa cifra – con un taglio di prezzo del 50% – si può acquistare Bloodborne, souls like rilasciato tre anni fa e successore spirituale del capostipite del genere Demon’s Souls (il game designer è infatti Hidetaka Miyazaki, lo stesso di Demon’s Souls appunto). Chi, invece, preferisce la serie Darks Souls può andare sul terzo capitolo venduto a 14,99 euro.

Da segnalare anche la super offerta per Titanfall 2, lo sparatutto firmato EA-Respawn Entertainment che permette di controllare i Titani, giganteschi robottoni, in questo secondo capitolo arricchito da una campagna single player narrativamente davvero molto valida. Un titolo sempre troppo sottovalutato e per soli 4,99 euro da acquistare a mani basse.

Per chi ha amato alla follia la serie Uncharted, consigliamo a occhi chiusi lo spin-off della saga Uncharted: L’Eredita Perduta che metterà i protagonista nei panni di due protagoniste femminili: Chloe Frazer e Nadine Ross. Nathan Drake è Nathan Drake è tanto del successo della saga dell’Indiana Jones di Sony si deve al carisma del protagonista, ma anche queste due hanno qualcosa da dire. A 14.99 euro vale sicuramente la pena dare loro una possibilità: non vi deluderanno.