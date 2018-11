Red Dead Online, glitch fa cadere barche dal cielo

Matteo Tontini,

La beta di Red Dead Online è stata lanciata questa settimana al fine di dare maggiore spessore a un titolo già profondo e ricco di contenuti. Una gradita aggiunta, comunque, utile ad aumentare ulteriormente la longevità di RDR2. Ma una beta, si sa, è sinonimo di glitch, e non c’è nulla di più bizzarro della pioggia di barche bruciate che colpisce misteriosamente la città di Saint Denis.

I giocatori che si cimentano in Red Dead Online si stanno riversando sui social media e su YouTube per condividere la situazione, alquanto esilarante, causata da un glitch “da creepypasta” a tema nautico. Numerosi utenti riferiscono di essersi imbattuti in dozzine di barche sporche che ingombrano le strade di Saint Denis. I giocatori segnalano che cadono dal cielo o respawnano nella posizione sbagliata: il risultato è un vero e proprio cimitero di imbarcazioni, come si può notare nel video riportato qui sotto.

Ad aggravare la situazione è che quando compaiono in gran quantità fanno precipitare il framerate. Un giocatore ha speculato su Reddit:

Qualcuno le genera. Probabilmente ha trovato un exploit.

Indipendentemente dalla causa, le barche si accumulano a Saint Denis. In alcuni casi, vengono generate persino barche invisibili e altri pezzi geometrici sconosciuti. I giocatori devono prestare attenzione mentre galoppano con i loro destrieri, perché potrebbero essere colpiti da una barca invisibile che metterebbe fuori dei giochi il loro cavallo. Devono anche stare attenti a non avvicinarsi troppo alle barche, dato che potrebbero colpirli spostandosi in direzioni imprevedibili.

La beta di Red Dead Online sarà disponibile a tutti a partire da oggi. Al momento, Rockstar sta lavorando per risolvere il glitch delle barche.