Il Sottocosto Unieuro anticipa il Natale

Filippo Vendrame,

Unieuro anticipa lo shopping di Natale lanciando la promozione sottocosto. Sino al prossimo 9 di dicembre, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di sconti su tantissimi prodotti in categorie come smartphone, tablet pc, console, televisioni e tanto altro ancora. Come ogni promozione sottocosto, anche questa si intende solo sino ad esaurimento scorte. Dunque, solo i più rapidi potranno approfittare di questa ghiotta offerta speciale.

Tra gli smartphone, per esempio, l’iPhone XS Max 64 GB è venduto da Unieuro al prezzo di 1159 euro. Il Samsung Galaxy S9+, invece, solamente a 599 euro. In alternativa, il Huawei Mate 20 a 629 euro ed il Huawei Mate 20 Lite a 299,90 euro. Se l’obiettivo è un nuovo tablet pc, il Huawei MediaPad M5 10 Lite è proposto a 299 euro. Tanti anche i computer che Unieuro sconta in questa promozione sottocosto. Per esempio, il piccolo Surface Go con 4 GB di RAM e 64 GB di disco è proposto al prezzo di 379 euro. In alternativa, l’Acer Apire 3 con AMD Ryzen 3 e 8 GB di RAM è venduto sottocosto a 399,99 euro.

Per gli amanti del gaming, il sottocosto di Unieuro propone il bundle comprensivo della console PS4 1TB con il gioco Fifa 19 al prezzo di 329,98 euro con inclusi un secondo controller ed una cuffia. Chi stesse cercando una nuova reflex per scattare le foto delle prossime vacanze di Natale potrà optare per la Canon EOS4000D al prezzo di 279,99 euro.

Nel volantino del sottocosto presente anche una ricca selezione di televisori di ultima generazione perfetti per chi punta a trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Non mancano poi accessori di tutti i tipi e tanti gadget come hoverboard, droni e persino robot per le pulizie domestiche come il modello iRobot Roomba 896 a 399 euro.