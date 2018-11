The Elder Scrolls: Blades posticipato al 2019

Matteo Tontini,

Dopo un ottimo E3 2018, Bethesda ha compiuto un paio di passi falsi. Fallout 76, suo ultimo titolo distribuito, è stato accolto tutt’altro che calorosamente e adesso il team ci viene a dire che The Elder Scrolls: Blades è stato posticipato al 2019.

Per chi non lo sapesse, il titolo è un free-to-play per dispositivi mobile e potrebbe essere quanto di più simile a The Elder Scrolls 3: Morrowind e The Elder Scrolls 5: Skyrim si possa giocare fino a The Elder Scrolls 6, annunciato proprio durante lo scorso E3. Il gioco dovrebbe per mettere agli utenti di avventurarsi in missione in una modalità singolo giocatore, di creare e personalizzare la propria città (così come il personaggio) e di competere con gli altri in epici duelli nell’arena. Blades ha mostrato ambientazioni fantastiche e nemici renderizzati con nuovi effetti visivi, oltre a tecniche di post-processing che alzano l’asticella di ciò che è possibile fare su un telefono.

Todd Howard di Bethesda sorprese tutti quando indicò l’autunno del 2018 come finestra di lancio di The Elder Scrolls: Blades. Nelle scorse ore, tuttavia, i giocatori sono venuti a sapere del rinvio del titolo tramite un tweet.

The Elder Scrolls: Blades will release in Early 2019 for iOS and Android devices. We are incredibly excited for you to play Blades and you can still sign up for Early Access at https://t.co/uuFPob6YWJ. — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) November 29, 2018

Chiaramente non ci si aspetta che Blades sia un’esperienza completa e open-world. Piuttosto, potrà contare su una serie di livelli lineari e alcune caratteristiche social. Non si tratta della prima incursione di Bethesda nel settore mobile: Fallout Shelter è stato distribuito originariamente su smartphone e tablet (nel 2015), prima dell’ottimo successo che lo ha portato su altre piattaforme. E ancora, sebbene The Elder Scrolls: Legends sia nato come esclusiva PC, è stato adattato per dispositivi mobile nel luglio 2017.

A questo punto non resta che attendere per conoscere la data d’uscita del TES per smartphone e tablet.