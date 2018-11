WhatsApp rinnoverà la ricerca degli adesivi e GIF

Candido Romano,

WhatsApp si prepara ad una novità che interesserà la visualizzazione e la ricerca degli adesivi e delle GIF. Presto infatti gli utenti si ritroveranno davanti ad un miglioramento della visualizzazione di questi contenuti, il layout infatti sarà a schermo intero. Sulla parte superiore verrà effettuata la ricerca e su quella inferiore saranno visibili tutti i risultati ottenuti.

Come cambierà il layout di Whatsapp

WABetaInfo ha pubblicato su Twitter una serie di screenshot per mostrare come sarà la nuova interfaccia utente per la selezione delle GIF e degli adesivi. Presto il layout sarà a tutto schermo per aiutare gli utenti a visualizzare meglio e contemporaneamente più contenuti.

La nuova interfaccia avrà una barra di ricerca superiore sempre visibile. Qui si potrà iniziare la ricerca di GIF o adesivi utilizzando emoji o parole, proprio come avviene attualmente. Per il momento però non è stato ancora specificato se le modifiche saranno disponibili solo per la versione Android dell’app o anche per sistema operativo iOS.

Finally some improvements — New GIF search UI + Stickers search feature.

[AVAILABLE IN FUTURE] pic.twitter.com/F72vMn89ox — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 30, 2018

Quando arriveranno i nuovi cambiamenti?

Gli sviluppatori quindi stanno lavorando alla grafica delle funzioni legate alla ricerca di adesivi e GIF. Per il momento non si conosce la data di rilascio di questo nuovo aggiornamento che andrà a migliorare la visualizzazione degli adesivi per tutti gli utenti. L’indiscrezione e l’immagine resa nota da WABetaInfo è molto chiara, ma non fa riferimento ad alcuna data.

Di sicuro però gli utenti di WhatsApp non dovranno aspettare a lungo perché gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea non smettono mai di lavorare per garantire un servizio sempre veloce e aggiornato. Tra qualche mese però è in arrivo un nuovo aggiornamento decisamente più importante, quello che introdurrà la pubblicità nelle Store. Un update che potrebbe letteralmente spaccare l’utenza.