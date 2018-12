Iliad: debuttano gli iPhone XS, XS Max, XR e 8

Filippo Vendrame,

Iliad ha ufficialmente introdotto i nuovi Apple iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e iPhone 8 all’interno dei suoi listini. I nuovi smartphone di Cupertino possono essere ufficialmente acquistati direttamente dal sito dell’operatore. Iliad, dunque, ha mantenuto la promessa data al momento del suo debutto che presto avrebbe messo in vendita tutti gli ultimi modelli del brand della mela morsicata.

Che il debutto potesse arrivare a breve era nell’aria visto che nei giorni scorsi erano apparsi alcuni banner all’interno del sito che annunciavano il prossimo debutto dei nuovi iPhone. Chi sperava in una qualche offerta speciale collegata ai nuovi smartphone di Cupertino, però, sicuramente sarà rimasto deluso. Per il momento, infatti, Iliad propone i nuovi smartphone esclusivamente a prezzo pieno, anzi con un lievissimo sconto di una manciata di euro rispetto al listino ufficiale, ma senza nessuna offerta di rateizzazione come invece fanno gli altri operatori di telefonia mobile. Circa 20 euro di sconto che parzialmente vengono erosi dalle spese di spedizione.

Inoltre, gli iPhone non sono disponibili per tutti ma solamente per i già clienti dell’operatore francese. Per acquistarli, infatti, è necessario effettuare il login con le credenziali d’accesso del proprio account. Dunque, al momento più un’operazione di marketing per posizionare ulteriormente il brand che una vera e propria rivoluzione come molti si aspettavano visto che alla fine gli iPhone si possono trovare a prezzi inferiori altrove.

Difficile capire se qualcosa cambierà in futuro. Iliad ha più volte ribadito di non voler legare i suoi clienti ad obblighi contrattuali, quindi forse è difficile che possa proporre gli iPhone in abbinamento a quale tariffa come fanno gli altri suoi competitors. Tuttavia, in Francia dove adotta una strategia simile con il marchio Free Mobile, gli iPhone sono comunque offerti in forma rateale, 3 rate, anche se staccati da una specifica tariffa.