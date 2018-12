Amazon Music in arrivo su Android TV

Marco Locatelli,

Amazon Music sta per sbarcare sulle tv con sistema operativo Android TV. Al momento il servizio non è infatti disponibile, ma gli utenti potranno scaricare l’app direttamente dal Google Play Store ed effettuare le pre-registrazioni.

Come scrive Android Police, l’applicazione è già attiva all’interno del Play Store ma ancora non è possibile installarla, tuttavia sembra che Amazon abbia intenzione di renderla disponibile per tutti nel prossimo futuro. Quindi le 2 milioni circa di canzoni disponibili all’interno del database di Amazon Music potranno presto essere ascoltate direttamente dalla tv con sistema operativo Android TV o attraverso un set-top box compatibile collegato alla tv.

Da sottolineare che stiamo parlando di Amazon Music, che è incluso nel servizio Amazon Prime e non di Amazon Music Unlimited, che ha un costo di abbonamento più alto e una selezione di brani più ampia.

Al momento alternative per ascoltare la musica su Android TV sono Spotify e Google Play Music. Ancora invece non è disponibile per gli Android TV un’app per Apple Music, il che significa che Amazon Music conquista una pedina importante sul mercato rispetto al competitor della mela morsicata.

Va però sottolineato che tutti i dispositivi Android TV hanno comunque funzionalità Chromecast incorporate, e quindi non è un grosso problema trasmettere musica da applicazioni direttamente dallo smartphone. Tuttavia poter disporre di un’app nativa sulla tv è decisamente più comodo, inoltre l’interfaccia di Amazon Music per Anroid TV sembra di buona fattura.

Al momento non è ancora chiaro quando la nuova app potrebbe sbarcare sui televisori con Android TV, ma è probabile ciò avverrà nei prossimi giorni. Consigliamo di tenere d’occhio Google Play Store per tenersi aggiornati a riguardo.