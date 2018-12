Amazon Prime: i bestseller del 2018 in Italia

Filippo Vendrame,

Amazon ha deciso di rivelare i gusti di tutti gli iscritti al programma Amazon Prime e nello specifico quello che hanno maggiormente acquistato, cercato, ascoltato, letto nell’ultimo anno in Italia ma anche nel mondo. Nell’arco del 2018 i clienti Amazon Prime a livello globale hanno ordinato oltre due miliardi di prodotti con consegna in un giorno, o spedizione veloce, e nuovi iscritti in tutto il mondo hanno aderito ad Amazon Prime come mai prima d’ora.

Per quanto concerne l’Italia, durante il 2018 i clienti Amazon Prime in Italia hanno più che triplicato gli ordini di prodotti con consegna in un giorno, o spedizioni veloci, rispetto allo scorso anno. I clienti Amazon Prime in Italia hanno anche goduto più che mai di contenuti video, musica, letture e giochi rispetto agli anni precedenti. I clienti Amazon Prime in tutto il mondo hanno inviato centinaia di milioni di regali durante l’ultimo anno. In Italia Kindle Paperwhite, Fujifilm Instax Mini Pellicola Istantanea per fotocamere e Fire Stik TV Basic Edition sono stati tra gli articoli più regalati.

Tra i prodotti più acquistati in assoluto, durante il 2018, dai clienti Amazon Prime italiani ci sono stati: Fujifilm Instax Mini Film Pellicola Istantanea per fotocamere, Hard Disk Esterno Toshiba Canvio Basic da 1 TB, Samsung Plus Scheda MicroSD da 32 GB.

Il prodotto più acquistato su Prime Now sono state le bottiglie d’acqua. Finish All in 1 pastiglie per lavastoviglie è stato il prodotto più venduto in Italia durante il Prime Day 2018. Le piccole e medie imprese che vendono su Amazon hanno registrato in tutto il mondo vendite per più di 1 miliardo di $ nel corso dell’ultimo Prime Day.

I clienti Amazon Prime in Italia possono già usufruire di spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti e di spedizioni in 2 o 3 giorni su molti altri milioni. Grazie a Prime Now, i clienti Prime di Roma e Milano e hinterland possono acquistare decine di migliaia di prodotti e riceverli con consegne entro un’ora o all’interno di finestre di 2 ore. I clienti Amazon Prime di Milano e Roma possono inoltre usufruire della Consegna Oggi, senza costi aggiuntivi, su oltre 1 milione di prodotti. In aggiunta alle spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi, i clienti Amazon Prime possono beneficiare dello streaming illimitato di film e serie TV grazie a Prime Video, accesso illimitato a Prime Photos, Twitch Prime, Prime Reading, Prime Music e l’accesso in anteprima alle Offerte lampo di Amazon. L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a 4,99 euro al mese oppure 36 euro all’anno.