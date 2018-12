Assassin’s Creed, in arrivo collection su Switch?

Marco Locatelli,

Sembra che, il prossimo anno, Ubisoft voglia lanciare sul mercato una compilation di alcuni titoli della saga Assassin’s Creed per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il rivenditore tedesco MediaMarkt, che da noi gestisce la popolare catena di elettronica di consumo Meadiaworld, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una pagina dedicata ad un nuovo titolo non annunciato denominato “Assassin’s Creed Compilation” per Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. La pagina non divulga troppi dettagli, ad eccezione della data di rilascio fissata al 29 marzo, che è un venerdì. Il giorno più comune scelto dai distributori per commercializzare videogiochi, quindi la data potrebbe anche essere plausibile.

Sfortunatamente i titoli che potrebbe essere contenuti in questa collection non sono stati divulgati. Ubisoft in passato ha già rilasciato la Ezio Collection, che includeva Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations con grafica migliorata per PlayStation 4 e Xbox One.

Avendo già lanciato sul mercato la collection di cui sopra, difficile pensare che Ubisoft voglia riproporre gli stessi capitoli in una compilation, ma si tratta comunque di episodi iconici e la loro assenza in una collection farebbe discutere di certo.

A differenza di altri rivenditori come GameFly o Amazon, MediaMarkt non è una fonte affidabile per quanto riguarda indiscrezioni di questo tipo, ma è altresì vero che su Nintendo Switch manca un titolo di Assassin’s Creed, nonostante la disponibilità di Assassin’s Creed Odyssey su cloud in Giappone.

Tuttavia l’arrivo di una nuova raccolta del peso massimo di Ubisoft va presa con le pinze: MediaMarkt, prevedendo l’arrivo di un titolo del genere, potrebbe aver anticipato l’annuncio ufficiale di Ubisoft pubblicandone una pagina sul proprio listino online ma senza aver alcuna certezza a riguardo.