E Ink JustWrite, scrittura digitale come su carta

Luca Colantuoni,

E Ink Holdings ha annunciato durante la conferenza Connected Ink 2018 di Tokyo una nuova tecnologia che rende quasi indistinguibile la scrittura digitale da quella fisica sul foglio di carta. Il suo nome è JustWrite e verrà ovviamente utilizzata nei futuri lettori di ebook. Oltre alla latenza sono stati ridotti anche i consumi, quindi i dispositivi avranno una maggiore autonomia.

Il processo fisico è sempre quello della elettroforesi. L’inchiostro digitale è quindi composto da sfere caricate elettricamente che vengono orientate da un campo elettrico. In questo caso però la scrittura è in negativo, ovvero bianco su nero. Il pannello JustWrite non necessita però di un substrato TFT che incrementa lo spessore e i consumi. Ovviamente essendo riflettivo (viene sfruttata la luce ambientale), il funzionamento è possibile senza retroilluminazione. Come si può vedere nel video, la latenza è praticamente nulla. Il tratto appare nello stesso istante in cui viene disegnato.

Il produttore sottolinea che un display JustWrite è in materiale plastico, quindi può avere qualsiasi forma, può essere piegato, fissato e rimosso facilmente. Ciò permette di scrivere su qualsiasi superficie. Gli utenti possono utilizzare diversi stili di scrittura: penna, matita, pennello e altri. Uno schermo con questa tecnologia può superare i 90 centimetri di larghezza, per cui può essere utilizzato anche per grandi lavagne digitali.

E Ink non ha fornito informazioni su eventuali clienti, ma uno di essi sarà sicuramente Amazon. La tecnologia dovrebbe essere presente nei futuri Kindle Paperwhite. Ulteriori dettagli potrebbero essere comunicati al CES 2019 di Las Vegas.