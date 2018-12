Fastweb WOW Space, cloud illimitato per i clienti

Filippo Vendrame,

Fastweb lancia WOW Space, un servizio cloud sicuro ed illimitato per i suoi clienti. Nella giornata di oggi, l’operatore ha annunciato il settimo episodio di #nientecomeprima, la sua strategia volta ad offrire ai clienti solamente offerte chiare e trasparenti sia nel fisso che nel mobile. Più nello specifico, WOW Space può essere richiesto al prezzo di 9,95 euro al mese con il primo mese di prova gratuita. Inoltre, per tutti i clienti che attiveranno il servizio entro il 31 gennaio 2019 WOW Space sarà gratuito per sempre.

Attivare il servizio cloud è molto semplice: è sufficiente scaricare l’app WOW Space e inserire le credenziali dell’account Fastweb per poter disporre dello spazio offerto dall’operatore dove salvare i propri dati. Grazie a WOW Space i clienti di Fastweb potranno conservare foto, video e musica senza limiti di spazio, nel formato originale e senza compromessi sulla qualità e senza più doversi preoccupare della capacità di memoria del proprio cellulare o di dover eliminare file precedenti per far posto ai nuovi. Inoltre con la funzione di tag e di geolocalizzazione, ritrovare foto e video sarà semplicissimo così come condividere in modo facile e sicuro tutti i file conservati.

Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb, commenta in questo modo il lancio del nuovo servizio cloud.

Siamo il primo operatore in Italia a offrire ai propri clienti un cloud davvero illimitato per mettere al sicuro tutti i propri ricordi, senza limiti di spazio e senza che venga compressa in alcun modo la qualità originale dei file. Ancora una volta Fastweb si dimostra attenta ai bisogni dei propri clienti mettendo al centro l’innovazione e il digitale con l’obiettivo di offrire il miglior servizio possibile.

L’offerta Fastweb Mobile

Mobile Freedom è la soluzione pensata per i già clienti su rete fissa che prevede 30 GB, minuti illimitati e 100 sms a 9,95 euro al mese (20 GB a 14,95 euro al mese per i clienti solo mobile) mentre Mobile Voce & Giga offre 30GB, 1000 minuti e 100 sms a 6,95 euro al mese (10GB a 10,95 euro al mese per i clienti solo mobile). Completa il portafoglio d’offerta Mobile Base, la soluzione entry level che prevede 1GB, 100 minuti e 100 sms a 1,95 euro al mese (2,95 euro al mese se si è clienti solo mobile). Tutte le offerte prevedono una connessione 4G e 4G+ con copertura al 98% del territorio nazionale. I minuti di traffico incluso possono inoltre essere utilizzati anche per chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, tra cui Europa, Cina, Canada e Stati Uniti.

L’offerta Fastweb Fissa

Le tariffe di rete fissa di Fastweb sono: Internet, l’offerta che al prezzo di 29,95 euro al mese (24,95 per i clienti che scelgono Fastweb anche sul mobile) permette di navigare illimitatamente e alla massima velocità disponibile e Internet + Telefono che offre invece a 34.95 euro al mese (29,95 euro per i clienti che scelgono anche Fastweb sul mobile), oltre alla navigazione senza limiti, anche chiamate illimitate dal proprio telefono di casa verso i numeri nazionali. Entrambe le offerte includono, senza alcun costo aggiuntivo, FastGate, il modem di ultima generazione in grado di massimizzare le prestazioni di rete offrendo la massima copertura domestica e la più elevata velocità di navigazione internet, anche in wi-fi.