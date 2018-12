Natale 2018: 5 idee regalo per la domotica

Filippo Vendrame,

Natale è alla porte e le persone hanno già iniziato ad affannarsi nei negozi per acquistare i regali per la propria famiglia e per gli amici. I prodotti di elettronica saranno sicuramente tra i più presenti sotto l’albero e tra di essi ci saranno anche quelli legati alla domotica. Il settore delle smart home, infatti, è in pieno fermento e sempre più produttori propongono ai consumatori nuovi prodotti. Inoltre, rispetto al passato i prezzi medi si sono abbassati notevolmente e l’arrivo degli smart speaker con gli assistenti Alexa e Google Assistant hanno reso la domotica ancora più interessante.

5 idee regalo per la domotica per Natale

Proprio gli smart speaker saranno i prodotti più gettonati per chi vuole rendere più smart la propria casa. Alexa e Google Assistant, infatti, dispongono di un’ampia compatibilità con molti importanti brand del settore della domotica. Questo significa che gli utenti attraverso dei semplici comandi vocali potranno controllare i dispositivi smart della loro casa come il sistema d’illuminazione, il riscaldamento e tanto altro ancora.

Google Home, per esempio, è un dispositivo perfetto per l’ambiente domestico. Grazie alla presenza di Google Assistant, gli utenti potranno ricevere informazioni e gestire i dispositivi smart della casa. L’assistente di Google è compatibile, infatti, con migliaia di prodotti del settore delle domotica che potranno essere gestiti dagli utenti attraverso semplici comandi vocali. Un prodotto perfetto per le case intelligenti che può essere acquistato a 149 euro anche se online si possono trovare molti sconti.

Amazon Echo Plus di seconda generazione è uno smart speaker che grazie all’integrazione dell’hub per Casa Intelligente Zigbee permette di gestire la maggior parte dei dispositivi per la domotica sul mercato senza avere la necessità di dover installare nelle case ulteriori hub. Un prodotto molto versatile che può diventare facilmente il baricentro della gestione dei dispositivi per la domotica presenti nelle abitazioni. Tramite semplici comandi vocali le persone potranno gestire, per esempio, i sistemi di videosorveglianza, i termostati, le luci e tanto altro ancora. Prezzo di 149,99 euro

Per chi intende rendere smart l’illuminazione di casa può puntare, per esempio, sui prodotti Philips Hue che includono lampadine, hub, strisce LED e molto altro ancora. Trattasi di prodotti connessi che possono essere gestiti da remoto anche attraverso delle comode applicazioni. Le persone, per esempio, potranno programmare l’accensione o lo spegnimento delle luci anche da remoto. Prezzi variabili a seconda del kit acquistato. Si parte da poche decine di euro in su per le lampadine per arrivare a prezzi più importanti per i kit comprensivi anche degli hub di gestione.

Se l’obiettivo è rendere smart il riscaldamento di casa è possibile optare per il termostato Nest. Trattasi di un prodotto che permette di controllare la temperatura di casa in modo intelligente: l’utente può gestire tutto da remoto tramite app. Inoltre, il termostato impara dalle abitudini dell’utente e si auto-adatta per ottimizzare le performance riducendo le attenzioni necessarie già pochi giorni dopo l’installazione. In poco tempo è in grado di migliorare il comfort climatico ed i consumi energetici. Prezzo di 250 euro.

Infine, per la sicurezza, la Nest Cam Indoor. Trattasi di una videocamera per la sicurezza degli ambienti che può essere gestita anche da remoto attraverso una comoda applicazione: notifica movimenti, trasmette in streaming e registra clip video. Prezzo di 199 euro.