PlayStation Classic è finalmente disponibile

Matteo Tontini,

Oggi è il grande giorno di PlayStation Classic, versione miniaturizzata della prima console Sony. Non è una giornata scelta a caso, chiaramente: era il 3 dicembre del 1994, infatti, quando l’originale PlayStation uscì in Giappone, cambiando per sempre la storia dei videogiochi.

Oggi torna per tutti i fan in formato più piccolo e con la bellezza di 20 giochi preinstallati, tra cui si annoverano Metal Gear Solid, Grand Theft Auto e Resident Evil. Un modo riuscito per omaggiare la piattaforma che ha introdotto il rendering 3DCG in tempo reale e ha adottato per la prima volta i CD-ROM per i suoi giochi.

Sony schiaccia l’acceleratore sul fattore nostalgia con PlayStation Classic, riproducendo l’iconico suono di avviamento ogni qualvolta gli utenti faranno partire uno dei titoli a disposizione. Di seguito è possibile trovare l’intera lista dei giochi disponibili:

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

GrandTheft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

MrDriller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Rayman

ResidentEvil Director’sCut

Revelations: Persona

Ridge RacerType 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

SyphonFilter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

Grazie ai due controller contenuti nella confezione, gli utenti avranno la possibilità di giocare insieme e sfidarsi, e utilizzando la memory card virtuale potranno inoltre salvare i propri progressi. Nel pacchetto è incluso anche un cavo HDMI.

La piccola piattaforma può essere acquistata al prezzo di 99,99 euro. L’obbiettivo è chiaramente quello di fare colpo su tutti i giocatori cresciuti in compagnia della prima PlayStation, offrendo loro l’opportunità di portarsi a casa un pacchetto completo (sebbene manchino all’appello parecchi giochi degni di nota) capace di fargli rivivere i tanti bei momenti trascorsi a distanza di anni.