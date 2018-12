Samsung Galaxy A8s, annuncio il 10 dicembre?

Luca Colantuoni,

Samsung non ha ancora comunicato la data ufficiale, ma dalle numerose indiscrezioni che sono apparse nelle ultime settimane sembra evidente il suo imminente debutto. Secondo un’immagine pubblicata sul social network Weibo, il 10 dicembre è il giorno scelto dal produttore coreano per l’annuncio del Galaxy A8s. Caratteristica unica dello smartphone sarà il display Infinity-O.

L’esistenza del Galaxy A8s era stata confermata dallo stesso produttore durante la presentazione del Galaxy A6s in Cina. La particolarità dello smartphone è rappresentata dalla fotocamera frontale in-display. Nell’angolo superiore sinistro è infatti visibile un piccolo foro in corrispondenza della lente. Samsung non ha quindi scelto il tradizionale notch per incrementare lo screen-to-body ratio. Come si può vedere nell’immagine l’unica cornice (molto sottile) è nella parte inferiore.

Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo Infinity-O da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e rapporto di aspetto 19.5:9, processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibile con schede microSD. Per la tripla fotocamera posteriore si prevedono sensori da 24, 10 e 5 megapixel, mentre quella frontale dovrebbe avere una risoluzione di 24 megapixel. La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE (dual SIM)

La batteria da 3.400 mAh supporta la ricarica rapida. Saranno inoltre presenti la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo. Il primo smartphone con Android 9 Pie sarà il Galaxy S10.

Esattamente una settimana dopo (17 dicembre) è previsto l’annuncio di un altro smartphone con un foro nello schermo, ovvero lo Huawei Nova 4, del quale si conoscono poche informazioni: display full HD+, processore Kirin 980, 6 GB di RAM e tripla fotocamera posteriore (16+24+16 megapixel).