Arriva Arlo Ultra

Sarà disponibile a inizio 2019 la nuova Arlo Ultra. Si tratta della videocamera top di gamma dell’omonimo brand che porta a tutti la possibilità di ottenere riprese in visione a 4K Ultra HD con un’ottima qualità, beneficiando anche di notte di una resa di buona fattura, grazie al faro LED integrato.

Ma non solo: l’utilità dell’IoT è data anche dall’angolo di campo di 180 gradi e dal doppio microfono, che garantisce una migliore cancellazione del rumore. Il design è sicuramente il punto di forza di Ultra: completamente wireless e senza fili, resistente alle intemperie, capaci di essere installate in pochi minuti su qualsiasi superficie di appoggio. Tutto quello che serve è caricare periodicamente la cam, quando non si vuole lasciarla agganciata sempre alla corrente, un’opzione comunque possibile.

Queste le parole di Pat Collings, Senior Vicepresident Arlo products:

Arlo Ultra si spinge oltre i confini della qualità video e audio con un design incredibilmente compatto, fedele allo spirito di Arlo, da sempre noto per la semplicità di configurazione e facilità d’uso. Oggi segniamo un enorme passo in avanti nel mercato della video sicurezza domestica smart e fai-da-te. La nostra nuova videocamera wireless rappresenta un importante svolta in quanto a capacità video, audio, software, AI e di computer vision. Arlo Ultra è una soluzione completa per chi desidera la migliore protezione possibile per la propria casa o la propria attività lavorativa, nonché un’esperienza ideale per connettersi in remoto con i cari per la massima tranquillità.