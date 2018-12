Campus Party Connect al MIND dal 17 al 21 dicembre

Filippo Vendrame,

Campus Party Connect è un evento di alternanza scuola lavoro, nato dal format di Campus Party il più grande evento al mondo su innovazione e creatività, della durata di 5 giorni in cui i ragazzi vivranno insieme un’esperienza unica di ascolto e condivisione. L’evento, realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nasce per avvicinare, in modo innovativo e avvincente, studentesse e studenti delle scuole superiori al mondo del lavoro, con spunti su innovazione, nuove professionalità e auto-imprenditorialità. Campus Party Connect si terrà dal 17 al 21 dicembre 2018 presso il MIND Milano Innovation District. L’evento si rivolge a 500 studenti delle scuole superiori delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi.

Nel corso delle 5 giornate dell’evento, gli studenti che vi parteciperanno potranno affrontare un percorso di formazione su come creare un’impresa, entrando direttamente in contatto con realtà imprenditoriali che li supporteranno durante tutte le fasi del progetto. Si terranno talk, interviste, workshop, giochi di squadra, esperienze tecnologiche e molteplici appuntamenti all’insegna del divertimento. Infine, a completamento del percorso, è prevista anche una giornata in azienda. L’obiettivo di Campus Party Connect è quello di offrire un approccio differente all’alternanza scuola lavoro per renderla più efficace e per sensibilizzare i ragazzi che parteciperanno su valori come la diversità, l’inclusività e la collaborazione.

Il programma di Campus Party Connect è stato ideato appositamente per far sperimentare agli studenti nuovi metodi di apprendimento e per metterli in contatto con le imprese. Gli speaker che si alterneranno sono startupper, imprenditori, professionisti, innovatori, scienziati e tante altre figure importanti che hanno tutte l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi e fare immaginare loro il proprio futuro. Per gli studenti sarà anche l’occasione per provare nuove tecnologie come la realtà virtuale.

Campus Party Connect, il programma

Durante i 5 giorni dell’evento, gli studenti potranno partecipare a diverse sessioni per un totale di 40 ore dove potranno ascoltare ed interagire con diversi speaker. Ogni giornata prevede il raggiungimento di un obiettivo ben specifico.

I giornata : Ideazione dell’impresa (startup)

: Ideazione dell’impresa (startup) II giornata : Analisi del mercato

: Analisi del mercato III giornata : Progettazione e sviluppo

: Progettazione e sviluppo IV giornata : Comunicazione e Marketing

: Comunicazione e Marketing V giornata: Presentazione finale del progetto

I 500 studenti che parteciperanno a Campus Party Connect saranno suddivisi in 50 squadre da 10 partecipanti, ognuna capitanata da un tutor. Ogni team simulerà la creazione di un’impresa affrontando una delle 5 sfide tematiche previste e che saranno lanciate da un “personaggio”. Per ogni sfida parteciperanno 10 gruppi per un totale di 100 ragazzi. Ogni giorno le squadre dovranno sviluppare un progetto che risolva l’esigenza esposta dal “personaggio”, partecipando ad una gara in cui vincerà il progetto migliore che sarà individuato da una giuria di esperti.

Sfida 1 : Startupper – soluzioni per favorire la qualità del sonno

: Startupper – soluzioni per favorire la qualità del sonno Sfida 2 : Chef – soluzioni per contrastare lo spreco alimentare

: Chef – soluzioni per contrastare lo spreco alimentare Sfida 3 : YouTuber – nuove tecnologie per la moda

: YouTuber – nuove tecnologie per la moda Sfida 4 : Deejay – nuove idee per il mondo dell’entertainment

: Deejay – nuove idee per il mondo dell’entertainment Sfida 5: Atleta – soluzioni per il fitness connesse alla mobilità urbana

Per maggiori informazioni, visita il sito www.campuspartyconnect.com