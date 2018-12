Facebook, le Raccolte si potranno condividere

Candido Romano,

Facebook consentirà a breve ai propri utenti di condividere le raccolte selezionando amici e familiari. Sarà quindi possibile scegliere con chi condividere le raccolte di contenuti salvati da ogni singolo utente. A cosa serve la funzione Raccolta che il social network di Mark Zuckerberg ha introdotto da più di un anno? Con esse gli utenti possono raggruppare una serie di elementi personali che vengono condivisi solo con gli altri utenti selezionati.

Come salvare i contenuti con la funzione ‘Raccolta’ di Facebook

Da oltre un anno su Facebook è stata implementata la funzione Raccolta, con cui è possibile raggruppare gli elementi trovati proprio sullo stesso social network e salvarli nella propria raccolta. In questo modo è possibile accedere solo attraverso un click a tutti i post di un amico o di una specifica pagina.

Il procedimento per salvare un elemento è molto semplice. In alto a destra di ogni elemento che si vuole salvare bisogna premere i tre puntini e a questo punto si deve cliccare su ‘Salva’. Per accedere agli elementi salvati bisogna cercare nella propria Home la voce ‘Elementi Salvati’ che si trova sulla barra laterale sulla sinistra. Proprio in questa pagina è si trovano tutti gli elementi salvati in precedenza che formano una sorta di raccolta.

Collection Sharing: Holiday Shopping Posted by Facebook on Monday, December 3, 2018

La condivisione delle Raccolte

Facebook ha reso noto che sono milioni gli utenti che utilizzano le raccolte per gli elementi e per questo motivo ha deciso di renderle condivisibili. Saranno però gli stessi utenti a scegliere con chi condividere le proprie raccolte. Gli amici però non solo avranno la possibilità di visualizzare i contenuti, ma potranno anche aggiungere nuovi elementi.

Collection Sharing: Holiday Recipes Posted by Facebook on Monday, December 3, 2018

Oggi è possibile creare una collezione di prodotti da condividere su Facebook. Si tratta di una sorta di lista di desideri che può essere condivisa in modo privato con un gruppo i cui membri sono amici o persone della propria famiglia. In questo modo quindi si selezionano delle persone per dare loro idee sui regali di Natale da poter acquistare.

Inoltre grazie a questa raccolta è possibile organizzare una festa con gli amici creando anche una “lista della spesa per la festa” per condividerla con il resto del gruppo. Tutti gli invitati possono aggiungere nuovi elementi utili per l’evento. Questa stessa funzionalità però può essere usata anche per organizzare una vacanza e per condividere idee sui regali di nozze. Tutti gli utenti di Facebook potranno accedere alla funzione Raccolta a partire dal prossimo 10 dicembre.