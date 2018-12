LEARNING360, l’Academy on line di Bruno Barbieri

Filippo Vendrame,

In occasione di LEARNING360, Mosaicoelearning, in sinergia con lo chef Bruno Barbieri e Realize Networks ha presentato, in anteprima nazionale, l’accademia online dello chef, che vedrà la luce nel corso del 2019.

Il progetto di formazione digitale è composto da oltre 20 lezioni che abbracceranno contenuti aperti a tutti, dal ristoratore esperto che vuole puntare alla stella o a migliorarsi, passando per i ragazzi appassionati di cucina che sognano di diventare chef, per arrivare ai professionisti che di giorno lavorano ma di sera vogliono preparare una cena particolare per gli amici o per un’occasione speciale. Diverso sarà il format rispetto alla TV: si mira al coinvolgimento emotivo degli studenti grazie alla gamification e interattività.

Soddisfatto di questo progetto lo chef Bruno Barbieri che ha dichiarato:

Attraverso l’Academy non solo chi seguirà le videolezioni replicherà l’esecuzione ma riuscirà anche a catturare l’intento e l’anima dello chef, dell’autore della ricetta; ed è questo, secondo me, il passo in più rispetto ad un programma televisivo, un film, una lettura di una ricetta sul giornale o di un libro. Non solo passaggi tecnici, per l’esecuzione, ma ricezione anche di quelli emotivi, dello stato d’animo. Non sarà facile ma stiamo lavorando assieme a Mosaicoelearning per arrivare a questa tipologia di trasmissione del messaggio e della modalità di insegnamento dei contenuti.

Dichiarazioni a cui seguono quelle della Ceo Maurilia Battaglia di Mosaicoelearning:

L’edizione 2018 di LEARNING360 è stata ricca di spunti interessanti, ma anche di emozioni, di sorprese. Una fra tutte il lancio dell’Academy dello chef Bruno Barbieri. Un progetto senza precedenti in Italia, nato dalla volontà dello chef italiano più stellato con la collaborazione di Mosaicoelearning e Realize Networks, che si pone l’ambizioso obiettivo di essere una scuola aperta a tutti, e contemporaneamente di lasciar trasparire l’anima dello chef di lasciare un segno imperituro, desiderio espresso dallo stesso Barbieri dal palco di LEARNING360. E siamo certi che questo grande progetto conquisterà il cuore (e le cucine) di tutti.