LEARNING360 AWARDS, i vincitori

Filippo Vendrame,

Si è conclusa la terza edizione di LEARNING360, evento ideato dai due vincitori de LE FONTI AWARDS, i Ceo siciliani di Mosaicoelearning, Maurilia Battaglia e Gabriele Dovis. L’evento è stato promosso assieme ad articulāte, l’e-learning software e authority apps più diffuso al mondo per la creazione di corsi on line.

Sold out per la sala che ha visto sul palco molti ospiti susseguirsi nei loro interventi affrontando le diverse tematiche e focus in materia di formazione e comunicazione digitale: Luca La Mesa (Presidente 2017 – 2020 presso Procter&Gamble Alumni Italia e docente Ninja Academy), Salvatore Majorana (Direttore Kilometro Rosso), Bruno Barbieri (Chef, 7 stelle Michelin e giudice di Master Chef), Mirko Pallera (fondatore di Ninja e Ninja Academy), Marco Vescovi (Promoservice Srl, web agency partner di Jampaa Srl nello sviluppo del progetto Paolo Piri), Paolo Piri (robot social umanoide), Ivan Mazzoleni (Business Digital Transformation Lead in Microsoft), Fabio Viola (Direttore del Master in Gamification & Engagement Design all’Istituto Europeo di Design), Cristina Pozzi (Autrice del libro “2050. Guida (fu)turistica per viaggiatori nel tempo”), Salvatore Russo (Event Manager, Chief Content Officer, Brand Builder), Andrea Fontana (CEO di Storyfactory), Carlo Alberto Tenchini (Marketing & Innovation Director di Sharp), Alessandro La Volpe (Vice President IBM Cloud), Claudio Erba (CEO di Docebo), Eleonora Rocca (CEO & Founder Digital Innovation Days Italy), Giorgio Lais (direttore commerciale Teleskill), Pasquale Ruju (Storyteller).

Presentati dai due giornalisti esperti in digital e tech, Antonino Caffo e Francesca Ferrara, sono intervenuti nei due panel dedicati alla formazione on line i seguenti relatori per raccontare la loro esperienza in materia di formazione e comunicazione a distanza nelle rispettive realtà aziendali: Matteo Uggeri (e-learning expert Fondazione Politecnico di Milano), Maria Cristina Villanacci, responsabile team e-learning del polo di Medicina dell’Università degli Studi di Torino, Luciana Fontana, referente formazione a distanza Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento, Fabrizio Catanìa, sales transformation manager di Technogym, Italo Piroddi, HR training manager di Aruba, Felice Valente, HR Learning&Development Manager Vodafone, Alessandra Sangiorgi, Learning&Development Manager Rinascente, Francesca Ferramosca, training Manager DAB water – technology, Università degli Studi di Torino, Monica Ballarini – Senior Manager Reply.

Sul palco come moderatrice anche Federica Bulega, Corporate Training Coordinator di Ninja Academy.

Sul grande successo dell’evento si è espresso il co-founder di Mosaicoelearning Gabriele Dovis che ha evidenziato come

le centinaia di persone che sono uscite dal Teatro Manzoni di Milano, esprimendo gioia per l’opportunità offerta loro di portare a casa tante informazioni e contenuti su cui riflettere e lavorare.LEARNING360 ha portato sul palco oltre 25 relatori di caratura internazionale, spaziando tra i temi più caldi del training online come Robotica, Artificial Intelligence e Digital Transformation. Chi lavora in questo campo è un eletto, perché ha l’opportunità di parlare alla mente e soprattutto al cuore delle persone. Siamo pionieri, viaggiatori nel tempo che studiano il passato e cercano di comprendere il presente per immaginare il futuro. Vogliamo garantire ai nostri figli un modo nuovo, efficace e sicuro di apprendere.

LEARNING360 AWARDS

Durante l’evento anche la consegna del premio LEARNING360 allo Storyteller Pasquale Ruju e alla casa editrice Sergio Bonelli Editore, proprio in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario del fumetto TEX.

Il Premio Storyteller dell’anno è andato a a Pasquale Ruju “per il grande contributo alla letteratura e allo storytelling fumettistica italiana e mondiale, cui si è sempre dedicato con il giusto equilibrio tra talento e professionalità, ispirando lettori di ogni età“.

Il Premio Storyteller alla carriera è andato alla Sergio Bonelli Editore “per l’inestimabile valore offerto alla letteratura italiana di fumetto e di frontiera. Per aver illustrato con impareggiabile maestria i sogni e le avventure dei lettori, vostri pards. Grazie alla innovativa penna di Gianluigi Bonelli ed all’abile matita di Aurelio Galleppini prima. Grazie al talento degli autori che ne hanno ereditato il ruolo nel tempo, ha affascinato generazioni su generazioni di lettori con personaggi e storie di inimitabile valore e spessore. Auguri per i tuoi primi 70anni, Tex!”

Da LEARNING360 al DIGITAL LEARNING TOUR 2019

Per il futuro, il co-founder Dovis evidenzia che

LEARNING360 porta con sé anche il nuovo progetto Digital Learning Tour, che nasce come spin-off. Lo scopo è di portare i relatori e i temi oltre la singola giornata e soprattutto oltre i 15 minuti di antipasto assaggiati durante l’evento svoltosi al Teatro Manzoni di Milano. Si tratterà di 5 giornate in cui i partecipanti si misureranno tra teoria e pratica ed apprenderanno tecniche e contenuti dai migliori esperti del settore.

Su questo tema la co-founder Battaglia aggiunge:

Una corsa a tappe, presso ben prestigiose sedi come Microsoft, Leroy Merlin, Randstad, TIM WCAP e Reply e con 7 relatori di primo piano, tra cui Tom Kuhlmann, massimo esperto di Digital Learning al Mondo, per la prima volta dal vivo in Italia.

Per tutti coloro presenti in sala, ma soprattutto per coloro che non erano presenti, è possibile ripercorrere i momenti salienti dell’evento grazie allo storytelling di No Panic Agency.