Natale 2018: come regalare Spotify

Filippo Vendrame,

Natale sta arrivando e le persone si stanno affannando per comprare i regali per amici e parenti. Accanto ai soliti regali, però, è possibile pensare a qualcosa di diverso, soprattutto se la persona a cui si vuole fare un presente è appassionata di musica. Per esempio, si può pensare di regalare un abbonamento a Spotify Premium ad amici e parenti. Un omaggio diverso dal solito ma sicuramente molto apprezzato dagli appassionati della buona musica.

Come regalare Spotify

Regalare un abbonamento a Spotify Premium ad amici e parenti è davvero molto semplice. Tutto quello che gli interessati dovranno fare è acquistare un buono regalo da consegnare al destinatario. I buoni possono essere comprati in alcuni negozi oppure direttamente online. Nello specifico, per acquistarli online, le persone dovranno accedere ad una pagina dedicata del sito di Spotify effettuando preventivamente il login con le proprie credenziali d’accesso. Successivamente, dovranno scegliere il buono regalo da acquistare e personalizzare il regalo scegliendo un tema colorato.

Successivamente, si dovrà solamente concludere l’acquisto pagando il valore del buono. Il buono regalo viene inviato al destinatario tramite email alla data decisa dall’acquirente. A chi ha effettuato l’acquisto Spotify manderà una ricevuta con il codice del buono regalo, che potrà essere consegnato al destinatario in qualsiasi momento. I buoni regalo sono validi per 12 mesi dalla data di acquisto. Non possono essere riscattati in combinazione con altri sconti o promozioni, quali Premium for Family, Premium for Students oppure offerte di prova. I buoni regalo Spotify sono riscattabili esclusivamente su account Spotify registrati nello stesso Paese in cui sono stati acquistati.

Per riscattare il buono regalo sarà sufficiente accedere ad una pagina dedicata del sito di Spotify dove sarà possibile inserire il codice del buono.