Nokia 8.1, video promozionale dello smartphone

Luca Colantuoni,

Domani dovrebbe essere annunciato il Nokia 8.1, versione internazionale del Nokia X7 disponibile solo in Cina. Da qualche settimana circolano informazioni sullo smartphone e ora un video promozionale, scoperto da Nokiapoweruser, mostra il design insieme ad alcune caratteristiche delle fotocamere. Lo stesso sito aveva pubblicato le principali specifiche a fine novembre.

La clip di 30 secondi, che verrà probabilmente mostrata durante l’evento di domani, evidenzia le lenti Zeiss della doppia fotocamera posteriore, la stabilizzazione ottica delle immagini, la qualità degli scatti in condizione di scarsa illuminazione, l’uso dell’intelligenza artificiale per la modalità ritratto e il supporto per l’effetto bokeh. Il Nokia 8.1, analogamente al Nokia 7.1, avrà un PureDisplay compatibile con lo standard HDR10. Il breve video conferma i tre colori disponibili al lancio: Iron Steel, Blue Silver e Steel Copper.

Design e specifiche sono ovviamente identiche a quelle del Nokia X7. Lo smartphone ha quindi uno schermo da 6,18 pollici con risoluzione full HD+ (2246×1080 pixel) e un ampio notch nella parte superiore che ospita la capsula auricolare, i sensori e la fotocamera frontale da 20 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 710, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 12 e 13 megapixel, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE Cat. 6.

Sono inoltre presenti jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e OZO Audio. La batteria da 3.500 mAh supporta la ricarica rapida (18 Watt). Il sistema operativo è ovviamente Android 9 Pie in versione stock. Il Nokia 8.1 è infatti uno smartphone Android One. Come per gli altri modelli in catalogo, la qualità costruttiva sarà uno dei punti di forza del Nokia 8.1. HMD Global svelerà disponibilità e prezzo durante l’evento organizzato a Dubai.