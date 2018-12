NVIDIA Titan RTX, scheda grafica potente e costosa

Luca Colantuoni,

NVIDIA ha annunciato la scheda grafica per PC desktop più potente del mondo. Anche se può essere sfruttata per il gaming, la nuova Titan RTX è stata progettata principalmente per il settore workstation, in quanto offre prestazioni eccezionali nel deep learning e nel ray tracing. Si tratta quindi di un prodotto indirizzato a sviluppatori, scienziati e creatori di contenuti. Il prezzo non è ovviamente alla portata di tutti.

Titan RTX, basata sull’architettura NVIDIA Turing, utilizza la GPU TU102 (la stessa della GeForce RTX 2080 Ti) realizzata con tecnologia di processo a 12 nanometri con 18,6 miliardi di transistor. All’interno della GPU ci sono 4608 CUDA Core, 576 Tensor Core e 72 RT Core. Le frequenze di clock sono 1.350 MHz (base) e 1.770 MHz (boost), mentre i 24 GB di memoria GDDR6 funzionano a 7 GHz (14 Gbps). Il bus è largo 384 bit, quindi la larghezza di banda è 672 GB/s.

Le prestazioni sono ovviamente il top assoluto: 16,2 TFLOPS in singola precisione, 0,51 TFLOPS in doppia precisione, 130 TFLOPS nel deep learning e 11 GigaRay/s nel ray tracing in tempo reale. La scheda occupa due slot e necessita di due connettori da 8 pin per l’alimentazione. Il TDP è 280 Watt. Sulla staffa posteriore ci sono tre porte DisplayPort, una HDMI e una USB Type-C.

Per raffreddare la GPU è stato progettato un sistema composto da una camera di vapore e due ventole con 13 lame, il tutto all’interno di un telaio in alluminio pressofuso che garantisce rigidità e leggerezza allo stesso tempo. Utilizzando il Titan RTX NVLink Bridge è possibile collegare due schede in modo da raddoppiare la memoria e incrementare le prestazioni.

Titan RTX arriverà sul mercato entro la fine del mese. Il prezzo della scheda è 2.699 euro. Il Bridge costa 85,99 euro.