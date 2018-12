Red Dead Online, un ribilanciamento per l’economia

Matteo Tontini,

In seguito ad alcune lamentele dei giocatori di Red Dead Online (è bene sottolineare che si tratta di una versione beta), Rockstar ha deciso di ribilanciare l’economia del gioco. In molti, infatti, hanno segnalato allo sviluppatore quanto sia difficile ottenere gli oggetti in-game nel comparto multiplayer del mastodontico titolo western.

Sebbene in un primo momento il team non fosse propenso ad apportare modifiche, pare che adesso abbia cambiato idea. Dichiara infatti:

Le nostre attuali aree di interesse includono l’economia in-game, che richiederà un bilanciamento aggiuntivo per garantire che tutte le attività siano adeguatamente gratificanti e divertenti, così come la correzione di alcuni bug persistenti che buttano fuori i giocatori dalle sessioni.

Merito del cambio di rotta di Rockstar è senz’altro da ricercarsi nei feedback degli utenti, che gli hanno fatto notare come siano necessarie circa 8 ore (quindi una quantità di tempo considerevole) per guadagnare un solo Lingotto d’oro nel gioco. Come accennato, tutto ciò ha impatto sull’economia in-game perché i Lingotti saranno utilizzati per acquistare abbellimenti estetici nel negozio di Red Dead Online (il quale includerà anche le microtransazioni una volta attivo e funzionante).

Gli sviluppatori hanno dichiarato che la componente online di Red Dead Redemption 2 è stata sviluppata in modo tale da permettere loro di apportare modifiche rapidamente, al fine di garantire un servizio efficiente agli utenti. Rockstar ha in programma di distribuire un nuovo aggiornamento entro la fine di questa settimana, e altri update sono già pianificati per quelle successive. Di recente, è emersa la notizia di un esilarante glitch che “fa piovere barche” bruciate sulle strade di una cittadina del gioco, peraltro molto pericolose per i giocatori e i propri cavalli.