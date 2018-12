Vodafone lancia il Christmas Pack

Filippo Vendrame,

Con il Natale alle porte, Vodafone ha annunciato il lancio del Christmas Pack. Trattasi di una ghiotta promozione che permette ai clienti dell’operatore di poter acquistare uno smartphone a partire da 9,99 euro con la possibilità di poter disporre anche di tantissimi Giga e minuti illimitati per chiamare. Più nello specifico, questa nuova promozione natalizia permetterà ai nuovi clienti di comprare, per esempio, un Vodafone Smart N9 a 9,99 euro di contributo iniziale oppure un Huawei P Smart o un Samsung Galaxy A8 rispettivamente a 59,99 euro e 89,99 euro di contributo iniziale.

Inoltre, i nuovi clienti al costo di 15,99 al mese, avranno diritto anche ad un’offerta con 40 Giga, minuti illimitati e Giga illimitati sulle app social, chat, musica e mappe. Trattasi di una speciale versione natalizia del piano tariffario “Unlimited X4 Pro” con 10 GB di traffico Internet in più. Per i già clienti il contributo iniziale è lo stesso mentre per l’offerta mobile basterà aggiungere 3,99 euro alla propria offerta per avere più Giga. L’offerta di Natale di Vodafone sarà attivabile in tutti i negozi Vodafone fino al 27 dicembre, salvo proroghe. Il canone dell’offerta sarà addebito solamente su conto corrente oppure sulla carta di credito del cliente.

Vodafone Christmas Pack è al centro di nuova campagna di comunicazione che vede protagonista una coppia, pronta per un romantico soggiorno in montagna, prima di accorgersi di aver perso le chiavi dello chalet. Ma, grazie alla Giga Network 4.5G di Vodafone, i protagonisti non si perdono d’animo e trovano soluzioni divertenti per passare lo stesso un bel weekend: dal costruire un rifugio, al guardare un film in streaming utilizzando semplicemente uno smartphone connesso alla rete Vodafone.

Con questo spot, Vodafone approfitta anche per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i suoi clienti, attraverso il volto e la voce di Linus.