Cina, un rover sul lato nascosto della Luna

La Luna sta tornando di moda, anche per la CNSA, l’agenzia spaziale cinese. Con la missione Chang’e 4, che si dice partirà l’8 dicembre anche se non è stato annunciato ufficialmente, sarà inviata una sonda verso il cratere Von Karman. Si tratta del più largo, profondo e antico cratere situato nella regione del polo sud della Luna, nella “faccia nascosta”.

Se andrà tutto bene, una volta atterrato Chang’e-4 si avvicinerà ad altri numerosi crateri. Quando è stato generato questo cratere, da un forte impatto, probabilmente è arrivata in superficie materiale del mantello della Luna, che sarà analizzato dagli strumenti a bordo del rover, che eseguirà anche esperimenti di radioastronomia e testerà se le piante possono crescere con la gravità della Luna. Inoltre penetrerà fino a 100 m di profondità alla ricerca di strutture sotto la superficie.

Visitare il lato più lontano del nostro satellite richiede una preparazione ulteriore, a causa del modo in cui la Luna blocca i segnali radio, per questo motivo nessuno ha mai tentato. Per ovviare al problema, dato non sarà possibile vedere il rover dalle stazioni di Terra, la Cina ha lanciato o scorso maggio Queqiao, un satellite per le comunicazioni, per stabilire un ponte radio.

Si tratta di una missione alquanto importante, perché nessun’altra sonda è mai allunata nella parte nascosta della Luna. La missione cinese è iniziata nel 2004, da allora sono stati lanciati Chang’e-1, Chang’e-2 e il lander lunare Chang’e-3, che nel 2013 è stato il primo a toccare la Luna dopo la missione sovietica del 1976.

La parte nascosta della Luna è completamente schermata da qualsiasi trasmettitore terrestre e di grandi prospettive di scoperte scientifiche. La comunicazione avverrà quindi tra Chang’e 4, il satellite Quenqiao e un microsatellite inviato da Quenqiao nell’orbita lunare. Chiaramente anche la NASA è tornata a interessarsi al satellite, solo pochi giorni fa ha indicato le 9 compagnie che l’aiuteranno a portare strumenti tecnologici dalla Terra alla Luna.