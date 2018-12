Dragon Age 4 potrebbe arrivare soltanto nel 2021

Matteo Tontini,

Si è parlato nei giorni scorsi di un possibile annuncio da parte di BioWare legato a Dragon Age 4, ma sembra che il prossimo gioco della serie sia ancora parecchio lontano da un’eventuale pubblicazione. Stando ad alcune fonti vicine allo sviluppatore, il titolo sarebbe, sì, in cantiere, però ancora alle prime fasi di lavorazione. Di conseguenza, EA e lo studio di sviluppo non avrebbero ancora deciso il nome della nuova opera.

I fan possono però gioire perché, a quanto pare, l’annuncio del gioco potrebbe giungere proprio in occasione dei Game Awards di domani. I lavori sarebbero cominciati e poi messi in pausa per via della decisione di BioWare di concentrarsi su Anthem, action RPG in arrivo a febbraio. Alcune dichiarazioni dello studio, tuttavia, suggeriscono che ci siano team al lavoro sia su Dragon Age che su Mass Effect (oltre a quello che si occupa di Anthem).

Stando a quanto riferito da VentureBeat (che a sua volta riporta le dichiarazioni delle fonti di cui sopra), il progetto di Dragon Age 4 – o qualunque sia il suo nome definitivo – sarebbe ad almeno tre anni di distanza dal suo debutto. Ciò significa che il gioco potrebbe non essere disponibile prima del 2021. Le tempistiche potrebbero anche mutare, chiaramente, ma ciò dipende solo da EA e dalle sue priorità.

Al momento non c’è nulla di confermato ma, se quanto riportato dovesse rivelarsi esatto, nuove informazioni potrebbero arrivare presto. L’appuntamento per i Game Awards, d’altronde, è per venerdì notte alle ore 02:30. Durante l’evento potrebbero esserci parecchie sorprese per i giocatori: secondo alcune indiscrezioni, persino l’annuncio di una versione rimasterizzata del mitico Crash Team Racing, risposta di Sony a Mario Kart.