Fortnite, in arrivo modalità in stile Minecraft

Matteo Tontini,

Epic Games ha recentemente rivelato di avere in serbo un grande annuncio relativo a Fortnite per i Game Awards di questa settimana, e pare che un fan sia stato in grado di anticiparlo. Stando a un video di 15 minuti pubblicato da Lachlan su Reddit, sembrerebbe che il battle royale riceverà una nuovissima modalità “Creative”, la quale offrirà agli utenti un tool di costruzione a mo’ di Minecraft!

In questo modo, i giocatori potranno creare isole, mini-giochi e regole al fine di condividere il tutto con altri utenti online. Si avranno a disposizione ben quattro isolotti su cui sbizzarrirsi, che potranno essere percorsi a piedi o volando. I giocatori potranno inoltre contare su un telefono per chiamare in causa qualsiasi risorsa desiderino, del tutto illimitata. Sarà possibile costruire la propria ambientazione da zero o rielaborare creazioni già esistenti.

Una volta terminati i lavori, si potrà creare un set di regole per la mappa e invitare i propri amici: si avrà la possibilità di trasformarla in un campo di battaglia deathmatch o semplicemente di tenerla come posto per sperimentare nuove creazioni. La nuova modalità Creative andrà ad accompagnare Save the World e Battle Royale, e apre un nuovo mondo di opportunità per tutti coloro che forse non sono così portati a far fuori gli avversari in una guerra tutti contro tutti, vero core di Fortnite, ma vogliono affinare le loro abilità in pace e tranquillità, dimostrando di avere una certa vena artistica.

Maggiori dettagli si avranno durante i Game Awards di venerdì notte, quando Epic annuncerà ufficialmente la modalità in arrivo. È chiaro che, con il leak in questione, sia diminuito l’hype, ma l’annuncio dovrebbe coincidere con il lancio della stagione 7 e quindi potrebbero esserci ulteriori sorprese per i fan.