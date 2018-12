Honor View 20, annuncio previsto il 22 gennaio

Luca Colantuoni,

Huawei annuncerà uno smartphone con fotocamera in-display il prossimo 17 dicembre. Un dispositivo simile verrà presentato da Honor il 22 gennaio. La conferma è arrivata da un tweet pubblicato dalla sede francese. Il suo nome non è noto, ma potrebbe trattarsi del View 20.

Ormai la moda del notch ha contagiato tutti i produttori (anche Samsung). L’obiettivo finale è quello di ottenere uno smartphone “full screen”, ma è necessario trovare una soluzione tecnologica che permetta di ridurre lo spazio occupato dalla fotocamera frontale. Ecco perché arriveranno sul mercato nuovi device con un piccolo foro nel display. I primi saranno Galaxy A8s e Nova 4. Circa un mese dopo arriverà lo smartphone Honor che, secondo varie fonti, sarà proprio il View 20, considerato che l’attuale View 10 è stato presentato un anno fa.

Il post pubblicato su Twitter da Honor France contiene la data (22 gennaio 2019), lo slogan “See the unseen” e l’immagine di uno smartphone con un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro, in corrispondenza della fotocamera. A differenza dei “concorrenti” Galaxy A8s e Nova 4 che saranno un’esclusiva del mercato cinese (almeno inizialmente), il nuovo Honor View 20 verrà distribuito anche in Europa.

Il produttore cinese è riuscito finora a mantenere segreto il lancio dello smartphone, in quanto non sono circolate indiscrezioni sulla dotazione hardware. Appare scontata però la presenza del potente processore Kirin 980 con Dual NPU (Neural Processing Unit), affiancato da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale superiore a 6 pollici e uno screen-to-body ratio superiore al 90%. Possibile infine una tripla fotocamera posteriore. L’attuale Honor View 10 integra due fotocamere da 16 e 20 megapixel.

Non è da escludere un lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.0. Dato che manca oltre un mese all’annuncio, nel corso delle prossime settimane verranno sicuramente divulgate ulteriori informazioni sullo smartphone.