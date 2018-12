iOS 12: confermato il 70% dei device

Marco Grigis,

Confermata la velocità di adozione del nuovo iOS 12, con dati ufficiali molto vicini a quelli autonomamente resi noti da Mixpanel pochi giorni fa. La società d’analisi aveva infatti ipotizzato il raggiungimento del 75% di tutti i device disponibili, oggi Apple fornisce l’espansione ufficiale, del 70%. Si tratta di un dato davvero importante, considerato come il sistema operativo sia stato rilasciato unicamente lo scorso settembre, soprattutto se confrontato al 59% del precedente iOS 11 nello stesso periodo di riferimento.

I dati sono stati pubblicati dalla stessa società di Cupertino, tramite il suo portale di supporto per App Store. Allo scorso 29 ottobre, iOS 12 aveva raggiunto il 60% di tutti i dispositivi compatibili in circolazione, dato salito al 3% alla data del 3 dicembre. Non è però tutto: fra gli iPhone, gli iPod Touch e gli iPad venduti dal gruppo negli ultimi quattro anni, ben il 72% è stato aggiornato a iOS 12.

Come già accennato, si tratta di una performance importante per la società californiana, considerato il ben più contenuto 59% raggiunto dal precedente iOS 11 nello stesso periodo di riferimento del 2017.

Tra le motivazioni che potrebbero aver spinto l’utenza a un upgrade in massa, la nuova modalità di gestione della CPU introdotta con l’ultimo aggiornamento. Apple ha infatti completamente riprogettato le modalità d’accesso al processore, così come i picchi di carico, riportando a una buona velocità anche device non più giovanissimi. Basti pensare come il sistema operativo sia supportato da iPhone 5S e successivi. Così come confermato dagli esperti, ma anche dagli stessi utenti tramite numerose condivisioni social, il balzo di velocità tra iOS 11 e iOS 12 è più che sensibile, tanto da convincere un gran numero di consumatori affezionati alla mela morsicata.

Di iOS 12 è arrivato già il primo grande upgrade, quello di iOS 12.1, pensato per migliorare ulteriormente le performance e introdurre il nuovo set di emoji di Unicode 11.

Galleria di immagini: iOS 12, le foto