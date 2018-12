Milan Games Week torna dal 27 al 29 settembre 2019

Candido Romano,

Milan Games Week è l’evento italiano dedicato ai videogiochi più importante della penisola. Sono state annunciate oggi, con netto anticipo, le date della nona edizione: si terrà dal 27 al 29 settembre 2019 a Milano, presso Fiera Milano Rho.

Come sempre alla Milan Games Week 2019 i visitatori potranno partecipare alle tantissime iniziative messe in campo per animare la tre giorni videoludica. Ci saranno come sempre anteprime per i videogiochi più attesi, diversi ospiti e addetti al settore e un focus particolare sul mondo degli eSports. Torneranno gli ingredienti vincenti che hanno portato decine di migliaia di persone ogni anno a visitare l’evento.

Lo promuove AESVI, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia ed è organizzato da Campus Fandango Club, che opera nel campo dell’organizzazione di grandi eventi. Milan Games Week è cresciuta sempre di più di anno in anno sia in presenze che nelle varie attività.

L’edizione del 2018, conclusasi il 7 ottobre, ha visto la partecipazione di 162.000 visitatori, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Sono stati ospitati 70 videogiochi e 30 anteprime, oltre a un nuovo e grande padiglione dedicato completamente agli eSports. Non sono stati ancora comunicati i nomi e personaggi che parteciperanno all’evento, dato che mancano ancora molti mesi al suo avvio.

Si spera vivamente della presenza di titoli di punta per console e PC di tutto il 2019, tra cui The Last Of Us Part 2, Death Stranding e Ghost of Tsushima, di cui per ora non si conoscono nemmeno le date di disponibilità. Stessa cosa per i futuri giochi Nintendo Switch e Xbox One, senza dimenticare tutte le novità nell’ambito esportivo di titoli quali Overwatch o Rainbow Six Siege, tra gli altri.