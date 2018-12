Natale 2018: le migliori Smart TV da regalare

Filippo Vendrame,

Manca davvero molto poco al Natale e la corsa ai regali sta entrando nel vivo. Tra i regali che sicuramente andranno per la maggiore ci sono le televisioni ed in particolare le Smart TV che sono in grado di offrire contenuti di valore aggiunto alle persone includendo, per esempio, le applicazioni dei maggiori servizi di streaming televisivo. Modelli di Smart TV ce ne sono tantissimi e per tutte le tasche. Trovare il modello giusto non è certamente semplice in quanto bisogna prendere in considerazione molti parametri oltre che il prezzo che su alcuni modelli può non essere così contenuto. Di seguito una piccola selezione delle Smart TV più interessanti che possono essere prese in considerazione come regalo per il prossimo Natale.

Smart TV per Natale

Chi cerca un televisore che possa diventare anche un pezzo d’arredo del salotto può puntare sul modello 2018 di Samsung The Frame. Quando non attivo, infatti, sullo schermo appaiono delle immagini di vere e proprie opere d’arte. Più che un televisore, dunque, un raffinato quadro da appendere nelle pareti di casa. Samsung The Frame offre una risoluzione 4K ed è disponibile nei modelli da 43, 49 e 55 pollici. Prezzi da 1199 euro.

Se il budget non è un problema e se non si vuole rinunciare a nulla pur di poter godere della massima qualità delle immagini, i Samsung QLED 8K Q900R sono la scelta giusta. Dotati di una risoluzione 8K, dispongono di un’intelligenza artificiale in grado di migliorare giorno dopo giorno la qualità delle immagini. Declinato nei modelli da 65, 75 e 85 pollici, questo televisore può essere acquistato a partire da 4999 euro. Ovviamente, il budget è sempre importante e non tutti possono spendere cifre consistenti per l’acquisto di un nuovo televisore. In commercio, comunque, esistono molti modelli a prezzi “corretti” e che garantistico, comunque, ottime prestazioni in termini di qualità di visione e di servizi offerti.

Per esempio, il modello Philips 55PUS6523 offre uno schermo da 55 pollici con risoluzione 4K e dispone della tecnologia Pixel Precise Ultra HD che permette di avere immagini sempre fluide e nitide. Prezzo di 599 euro.

In alternativa si evidenza il modello Sony WE66 che propone un display da 49 pollici con risoluzione Full HD e dispone delle tecnologie HDR, X-Reality PRO e MotionFlow XR. Prezzo di 599 euro. Altra buona opzione per chi tiene d’occhio il budget è il modello LG 49UJ634 con display da 49 pollici 4K e connettività WiFi. Prezzo attorno ai 540 euro.

Si evidenzia anche il modello Sony XF85, un 43 pollici 4K con sistema operativo operativo Android TV. Un prodotto di qualità decisamente superiore proposto ad un prezzo giusto di circa 730 euro. Infine, non si può non menzionare anche l’Hisense H50AE6000, un 50 pollici low cost che nonostante il prezzo contenuto propone WiFi, 4K, HDR, tecnologia Crystal Clear Sound 20W e Precision Colour. Prezzo di 450 euro.