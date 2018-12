Filippo Vendrame,

Natale si sta avvicinando e lo shopping natalizio si sta facendo sempre più estenuante. Panasonic prova ad aiutare le persone proponendo una serie di suoi prodotti che potrebbero essere perfetti da mettere sotto il proprio albero o da regalare ad amici e parenti.

Natale, le proposte regalo di Panasonic

Per chi cerca una fotocamera per scattare le foto delle proprie avventure, Panasonic suggerisce il modello LUMIX FT7 che è impermeabile (fino a una profondità di 31 m), resistente agli urti (fino a 2 m), alle basse temperature (fino a -10°C) e alla pressione (fino a 100 kg). Oltre alla struttura resistente, LUMIX FT7 vanta un equipaggiamento tecnico all’avanguardia: con il nuovo mirino Live View Finder (LVF), il sensore da 20,4 megapixel e l’obiettivo grandangolare da 28 mm con zoom ottico 4,6x, LUMIX FT7 coglie foto e video con una qualità straordinaria. Prezzo di 429,99 euro.

Se l’obiettivo è una fotocamera compatta in grado di scattare foto quasi professionali, Panasonic suggerisce il modello Lumix LX100 II. Oltre al nuovo sensore Quattro Terzi multi aspetto da 17 megapixel, Lumix LX100 II è dotata di un obiettivo Leica DC VARIO-SUMMILUX ad alta velocità f/1,7-f/2,8 da 24-75mm (equivalente sul formato 35mm) per consentire una versatilità eccezionale ed immagini incredibilmente luminose.

Al nuovo schermo touch da 3 pollici si unisce un mirino LVF (Live View Finder) che fornisce la flessibilità necessaria per comporre le immagini a proprio piacimento. Tra le altre eccezionali caratteristiche troviamo 4K Video e 4K Photo, l’introduzione di un nuovo filtro Monochrome Photo Styles, connettività Bluetooth, Wi-Fi e attacco USB per ricaricare anche in viaggio. Prezzo di 949 euro.

Se l’obiettivo dello shopping natalizio è un nuovo impianto audio per la propria casa, Panasonic suggerisce i modelli Urban Audio UA30 e UA90. Trattasi di due impianti audio ad alto impatto sonoro, progettati per diffondere la musica in tutta la stanza ed offrire un’esperienza acustica immersiva ed avvolgente. Il modello UA30 dispone di due woofer da 13 cm che raggiungono una potenza in uscita di 3.300 W, mentre il modello UA90 possiede due subwoofer da 20 cm che garantiscono una travolgente potenza in uscita di 22.000 W.

Entrambi i dispositivi sono frutto di un’attenta progettazione, con materiali accuratamente selezionati per mantenere un’eccellente qualità acustica anche alla massima potenza e per diffondere il suono in modo uniforme grazie al campo sonoro a 180 gradi. Prezzi di 249 euro e 599 euro.