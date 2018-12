Nokia 5.1 Plus e 3.1 Plus arrivano in Italia

Luca Colantuoni,

Oltre al Nokia 8.1 arriveranno presto in Italia (fine gennaio) altri due interessanti smartphone, già disponibili in alcuni paesi. Si tratta dei Nokia 5.1 Plus e Nokia 3.1 Plus con caratteristiche tecniche inferiori, ma con la qualità costruttiva che contraddistingue il produttore finlandese dalla concorrenza occidentale.

Nokia 5.1 Plus

Il Nokia 5.1 Plus è la versione internazionale del Nokia X5 venduto solo in Cina. Anche se nelle immagini sul sito ufficiale è nascosto dalla cornice fittizia attivabile nelle impostazioni, il notch è una peculiarità dello smartphone. Lo schermo ha una diagonale di 5,8 pollici e una risoluzione HD+ (1520×720 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 19:9. Il telaio è in alluminio con finitura lucida (frame) e vetro (cover). La dotazione hardware comprende un processore MediaTek Helio P60, 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 400 GB.

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel, stabilizzazione ottica e autofocus PDAF, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, Galileo e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C, il lettore di impronte digitali e la batteria da 3.060 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo in versione stock (Android One). Il Nokia 5.1 Plus verrà offerto nei colori Gloss Black e Gloss Midnight Blue ad un prezzo di 259,00 euro.

Nokia 3.1 Plus

Il Nokia 3.1 Plus possiede un telaio in alluminio con finitura opaca e uno schermo da 6 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18:9 e non c’è il notch. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek Helio P22, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 400 GB. La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 13 e 5 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, Galileo e LTE. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB, il lettore di impronte digitali e la batteria da 3.500 mAh. Anche il Nokia 3.1 Plus è uno smartphone Android One, per cui Android 8.1 Oreo è in versione originale. Verranno quindi distribuite due major release (Android 9 Pie e Android 10 Q) e patch di sicurezza per tre anni. Lo smartphone sarà disponibile nella colorazione blu ad un prezzo di 209,00 euro.