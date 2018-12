PES League 2019, il programma

Marco Locatelli,

Questo weekend la città di Liverpool ospiterà la prima stagione delle Pes League European Regional Finals dove i migliori giocatori europei di PES 2019 si sfideranno per vincere il titolo di campione della Pes League 2019.

Le Regional Finals includeranno i tornei delle categorie 1v1 e co-op, entrambe le competizioni si svolgeranno con la tradizionale formula che prevede una prima fase a gironi e una successiva fase a eliminazione diretta. Il vincitore e il secondo classificato del torneo 1v1, e la squadra che vincerà il torneo co-op riceveranno un premio e si qualificheranno per le Pes League 2019 World Finals.

Ecco i nomi dei giocatori che si sfideranno nel torneo 1v1:

Regno Unito – Il vincitore e il secondo classificato: TheWezzatron & No1Pirate

– Il vincitore e il secondo classificato: TheWezzatron & No1Pirate Francia – Il vincitore e il secondo classificato: bounti27 &TioMiit_PW

– Il vincitore e il secondo classificato: bounti27 &TioMiit_PW Paesi Bassi – il vincitore e il secondo classificato: E_C_Oneill & Diepzalig11

– il vincitore e il secondo classificato: E_C_Oneill & Diepzalig11 Portogallo – Il vincitore e il secondo classificato: ReDerHugo & Christopher_PW

– Il vincitore e il secondo classificato: ReDerHugo & Christopher_PW Germania – I due vincitori: payamjoon69 (online) & S-Venom (offline)

– I due vincitori: payamjoon69 (online) & S-Venom (offline) Italia – Ettorito

– Ettorito Serbia – kepapfc1994

– kepapfc1994 Spagna – W-Jorcha-W

– W-Jorcha-W Spagna – Palma2

– Palma2 Iran – Hassan__pes

Qui di seguito l’elenco delle squadre che sfideranno nel torneo co-op: AS Monaco Esports, Broken Silence, Never Give Up, The Demolition Machine

Venerdì 7 dicembre, a partire dalle 16:30 (orario italiano), verranno trasmesse dal vivo le partite di questi attesissimi tornei 1v1 e co-op.

Qui di seguito gli orari degli streaming (orari italiani): venerdì 7 dicembre (co-op) a partire dalle 16.30 e sabato 8 dicembre (1v1) a partire dalle 12:30

Dove seguire le partite in diretta streaming:

Twitch – https://www.twitch.tv/pesleague

YouTube – www.youtube.com/user/officialpes

Facebook Live – https://www.facebook.com/PES