Sony Xperia XZ4, schermo 21:9 e Snapdragon 855?

Luca Colantuoni,

Il Sony Xperia XZ3 è stato annunciato all’IFA 2018 di Berlino. Il successore potrebbe debuttare in anticipo, probabilmente al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Circa una settimana fa erano apparse online alcune immagini del Sony Xperia XZ4 e ora sono trapelate le principali specifiche.

A differenza dell’attuale Xperia XZ3, il nuovo smartphone non dovrebbe avere uno schermo curvo. Non è previsto nemmeno il notch, quindi lo screen-to-body ratio potrebbe essere inferiore a quello dei diretti concorrenti. In base alle ultime indiscrezioni, il Sony Xperia XZ4 avrà un display da 6,55 pollici con rapporto di aspetto 21:9. Le dimensioni previste sono 166,9×72,4×8,2 millimetri. A titolo di confronto, l’iPhone XS Max misura 157,5×77,4×7,7 millimetri. Quindi lo smartphone del produttore giapponese sarà più alto.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 64/256 GB di storage. Il lettore di impronte digitali non sarà sotto il display, ma sul lato destro sotto il pulsante di accensione. In pratica Sony tornerà alle origini (Xperia XZ3 ha un lettore di impronte sul retro). Non mancherà ovviamente il pulsante di scatto per la fotocamera. Ci saranno importanti novità proprio su questo fronte.

Invece dalla singola fotocamera sono previste tre fotocamere posteriori disposte al centro in verticale, di cui però non si conoscono le specifiche. Sony dovrebbe mantenere il jack audio da 3,5 millimetri, un componente analogico in via di estinzione, ormai soppiantato dalla porta USB Type-C. La batteria avrà una capacità di 3.900 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie.